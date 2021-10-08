Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/ebola-1753770970.html
Эпидемия Эболы может возобновиться
Новый случай заражения Эболой выявили в ДР Конго - РИА Новости, 08.10.2021
Эпидемия Эболы может возобновиться
Первый случай заражения геморрагической лихорадкой Эбола после объявления об окончании последней вспышки зафиксирован в городе Бени в провинции Северное Киву... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T23:13
2021-10-08T23:16
в мире
республика конго
вирус эбола
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146073/78/1460737804_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b601f14db6c349b34759cfb2ec6254f4.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первый случай заражения геморрагической лихорадкой Эбола после объявления об окончании последней вспышки зафиксирован в городе Бени в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualité со ссылкой на источники.Отмечается, что заражение выявлено у мужчины около 20 лет, который уже скончался. В пятницу в столице страны Киншасе специалисты подтвердили заражение.Как отмечает издание, выявление положительного случая может свидетельствовать о возобновлении эпидемии.Власти ДРК в начале мая объявили об окончании в стране 12-й вспышки лихорадки Эбола, за время которой скончались не менее шести человек. Она началась в феврале.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
https://ria.ru/20210916/ebola-1750331481.html
республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146073/78/1460737804_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cf947810259cf9dd259ca21cdea7f257.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, республика конго, вирус эбола
23:13 08.10.2021 (обновлено: 23:16 08.10.2021)
 
Новый случай заражения Эболой выявили в ДР Конго

Actualité: новый случай заражения Эболой выявили в ДР Конго

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первый случай заражения геморрагической лихорадкой Эбола после объявления об окончании последней вспышки зафиксирован в городе Бени в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualité со ссылкой на источники.
Отмечается, что заражение выявлено у мужчины около 20 лет, который уже скончался. В пятницу в столице страны Киншасе специалисты подтвердили заражение.
Сотрудники крематория эвакуируют тело человека, предположительно погибшего от вируса Эболы в Либерии - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 14:16Наука
Ученые объяснили причину новой вспышки лихорадки Эбола
Как отмечает издание, выявление положительного случая может свидетельствовать о возобновлении эпидемии.
Власти ДРК в начале мая объявили об окончании в стране 12-й вспышки лихорадки Эбола, за время которой скончались не менее шести человек. Она началась в феврале.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
 
В миреРеспублика КонгоВирус Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния