Эпидемия Эболы может возобновиться

23:13 08.10.2021 (обновлено: 23:16 08.10.2021)
Новый случай заражения Эболой выявили в ДР Конго
Actualité: новый случай заражения Эболой выявили в ДР Конго
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первый случай заражения геморрагической лихорадкой Эбола после объявления об окончании последней вспышки зафиксирован в городе Бени в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualité со ссылкой на источники.
Отмечается, что заражение выявлено у мужчины около 20 лет, который уже скончался. В пятницу в столице страны Киншасе специалисты подтвердили заражение.
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Как отмечает издание, выявление положительного случая может свидетельствовать о возобновлении эпидемии.
Власти ДРК в начале мая объявили об окончании в стране 12-й вспышки лихорадки Эбола, за время которой скончались не менее шести человек. Она началась в феврале.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.