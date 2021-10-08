https://ria.ru/20211008/ebola-1753770970.html

Эпидемия Эболы может возобновиться

Новый случай заражения Эболой выявили в ДР Конго - РИА Новости, 08.10.2021

Эпидемия Эболы может возобновиться

Первый случай заражения геморрагической лихорадкой Эбола после объявления об окончании последней вспышки зафиксирован в городе Бени в провинции Северное Киву... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T23:13

2021-10-08T23:13

2021-10-08T23:16

в мире

республика конго

вирус эбола

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Первый случай заражения геморрагической лихорадкой Эбола после объявления об окончании последней вспышки зафиксирован в городе Бени в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание Actualité со ссылкой на источники.Отмечается, что заражение выявлено у мужчины около 20 лет, который уже скончался. В пятницу в столице страны Киншасе специалисты подтвердили заражение.Как отмечает издание, выявление положительного случая может свидетельствовать о возобновлении эпидемии.Власти ДРК в начале мая объявили об окончании в стране 12-й вспышки лихорадки Эбола, за время которой скончались не менее шести человек. Она началась в феврале.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

https://ria.ru/20210916/ebola-1750331481.html

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в мире, республика конго, вирус эбола