https://ria.ru/20211008/dzhitvey-1753605002.html

Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело

Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело - РИА Новости, 08.10.2021

Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело

Защита по делу топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя в США требует закрыть дело в связи с истечением срока давности по обвинениям, свидетельствуют документы... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T02:36

2021-10-08T02:36

2021-10-08T02:36

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Защита по делу топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя в США требует закрыть дело в связи с истечением срока давности по обвинениям, свидетельствуют документы суда.По их заявлению, обвинения в подаче ложных налоговых деклараций в 2006, 2007 и 2008 годах неприемлемы, поскольку по всем трем истек срок давности, а возможные исключения из этого правила к делу неприменимы.Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с сокрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах.Сам Джитвэй заявил, что уладил все предъявленные ему в США налоговые претензии, хотя считает их необоснованными и вины своей не признает.Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, пять лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, пять лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, пять лет - по каждому эпизоду ложного заявления, три года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, один год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.

https://ria.ru/20210924/sud-1751700364.html

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в мире, происшествия, сша, новатэк, вашингтон