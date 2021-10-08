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Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело - РИА Новости, 08.10.2021
Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
Защита по делу топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя в США требует закрыть дело в связи с истечением срока давности по обвинениям, свидетельствуют документы... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T02:36
2021-10-08T02:36
в мире
происшествия
сша
новатэк
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Защита по делу топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя в США требует закрыть дело в связи с истечением срока давности по обвинениям, свидетельствуют документы суда.По их заявлению, обвинения в подаче ложных налоговых деклараций в 2006, 2007 и 2008 годах неприемлемы, поскольку по всем трем истек срок давности, а возможные исключения из этого правила к делу неприменимы.Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с сокрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах.Сам Джитвэй заявил, что уладил все предъявленные ему в США налоговые претензии, хотя считает их необоснованными и вины своей не признает.Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, пять лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, пять лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, пять лет - по каждому эпизоду ложного заявления, три года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, один год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.
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в мире, происшествия, сша, новатэк, вашингтон
02:36 08.10.2021
 
Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело

Защита зампреда "Новатэка" Джитвэя потребовала закрыть дело за истечением срока давности

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПервый малотоннажный СПГ-завод компании "Новатэк" в Челябинске
Первый малотоннажный СПГ-завод компании Новатэк в Челябинске - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Защита по делу топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя в США требует закрыть дело в связи с истечением срока давности по обвинениям, свидетельствуют документы суда.
"Все обвинения, поданные прокурорами в этом деле, несвоевременны на момент обвинительного заключения, и их, соответственно, следует отклонить", - говорится в ходатайстве адвокатов.
По их заявлению, обвинения в подаче ложных налоговых деклараций в 2006, 2007 и 2008 годах неприемлемы, поскольку по всем трем истек срок давности, а возможные исключения из этого правила к делу неприменимы.
Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с сокрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах.
Сам Джитвэй заявил, что уладил все предъявленные ему в США налоговые претензии, хотя считает их необоснованными и вины своей не признает.
Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, пять лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, пять лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, пять лет - по каждому эпизоду ложного заявления, три года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, один год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.
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