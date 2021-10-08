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В Воронежской области школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком
В Воронежской области школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком - РИА Новости, 08.10.2021
В Воронежской области школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком
В Воронежской области столкнулись автопогрузчик и школьный автобус, пострадали восемь человек, шестеро из них дети, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:49
2021-10-08T12:36
происшествия
воронежская область
таловский район
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ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. В Воронежской области столкнулись автопогрузчик и школьный автобус, пострадали восемь человек, шестеро из них дети, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального МВД Наталья Куликова.Авария произошла в 07:23 мск в поселке Таловая. "Местный житель, управляя автобусом ПАЗ и направляясь по улице Чапаева со стороны улицы Степной в направлении улицы Советская, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику "Амкодор" под управлением 61-летнего местного жителя", — рассказала собеседница агентства.Возраст раненых детей — от семи до 14 лет, также пострадала сопровождавшая их учительница, при этом тяжелых травм ни у кого нет."Водитель также обратился за медицинской помощью", - позже сообщила Куликова.По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, воронежская область, таловский район
10:49 08.10.2021 (обновлено: 12:36 08.10.2021)
 
В Воронежской области школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком

Школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком в Воронежской области, есть пострадавшие

© Фото : ГУ МВД по Воронежской областиДТП с участием автобуса и погрузчика в поселке Таловая Воронежской области
ДТП с участием автобуса и погрузчика в поселке Таловая Воронежской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : ГУ МВД по Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. В Воронежской области столкнулись автопогрузчик и школьный автобус, пострадали восемь человек, шестеро из них дети, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального МВД Наталья Куликова.
Авария произошла в 07:23 мск в поселке Таловая.
"Местный житель, управляя автобусом ПАЗ и направляясь по улице Чапаева со стороны улицы Степной в направлении улицы Советская, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику "Амкодор" под управлением 61-летнего местного жителя", — рассказала собеседница агентства.
Возраст раненых детей — от семи до 14 лет, также пострадала сопровождавшая их учительница, при этом тяжелых травм ни у кого нет.
"Водитель также обратился за медицинской помощью", - позже сообщила Куликова.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияВоронежская областьТаловский район
 
 
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