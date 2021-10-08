https://ria.ru/20211008/dtp-1753630272.html

В Воронежской области школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком

В Воронежской области школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком - РИА Новости, 08.10.2021

В Воронежской области школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком

В Воронежской области столкнулись автопогрузчик и школьный автобус, пострадали восемь человек, шестеро из них дети, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:49

2021-10-08T10:49

2021-10-08T12:36

происшествия

воронежская область

таловский район

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ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. В Воронежской области столкнулись автопогрузчик и школьный автобус, пострадали восемь человек, шестеро из них дети, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального МВД Наталья Куликова.Авария произошла в 07:23 мск в поселке Таловая. "Местный житель, управляя автобусом ПАЗ и направляясь по улице Чапаева со стороны улицы Степной в направлении улицы Советская, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику "Амкодор" под управлением 61-летнего местного жителя", — рассказала собеседница агентства.Возраст раненых детей — от семи до 14 лет, также пострадала сопровождавшая их учительница, при этом тяжелых травм ни у кого нет."Водитель также обратился за медицинской помощью", - позже сообщила Куликова.По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

воронежская область

таловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронежская область, таловский район