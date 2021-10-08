https://ria.ru/20211008/doverie-1753648465.html

Лавров заявил о подорванном доверии в отношениях с ЕС

Лавров заявил о подорванном доверии в отношениях с ЕС - РИА Новости, 08.10.2021

Лавров заявил о подорванном доверии в отношениях с ЕС

Деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, последние семь лет стали периодом упущенных возможностей, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:11

2021-10-08T12:11

2021-10-08T12:22

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, последние семь лет стали периодом упущенных возможностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Деградация приобретает хронический характер, и последние семь лет оказались, если брать в целом отношения между Россией и Евросоюзом, семилеткой упущенных возможностей", - заявил Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.По его словам, единственное за последние месяцы конструктивное предложение - инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС - "заблудилась в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для РФ"."Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем и не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя", - добавил Лавров.При этом, отметил он, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет."В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают", - заявил министр.

https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html

https://ria.ru/20210922/problema-1751359688.html

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в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия