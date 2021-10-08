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Лавров заявил о подорванном доверии в отношениях с ЕС
Лавров заявил о подорванном доверии в отношениях с ЕС - РИА Новости, 08.10.2021
Лавров заявил о подорванном доверии в отношениях с ЕС
Деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, последние семь лет стали периодом упущенных возможностей, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:11
2021-10-08T12:22
в мире
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, последние семь лет стали периодом упущенных возможностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Деградация приобретает хронический характер, и последние семь лет оказались, если брать в целом отношения между Россией и Евросоюзом, семилеткой упущенных возможностей", - заявил Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.По его словам, единственное за последние месяцы конструктивное предложение - инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС - "заблудилась в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для РФ"."Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем и не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя", - добавил Лавров.При этом, отметил он, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет."В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают", - заявил министр.
https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html
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в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
12:11 08.10.2021 (обновлено: 12:22 08.10.2021)
 
Лавров заявил о подорванном доверии в отношениях с ЕС

Глава МИД Лавров заявил о подорванном доверии в отношениях с ЕС

© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, последние семь лет стали периодом упущенных возможностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Деградация приобретает хронический характер, и последние семь лет оказались, если брать в целом отношения между Россией и Евросоюзом, семилеткой упущенных возможностей", - заявил Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.
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По его словам, единственное за последние месяцы конструктивное предложение - инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС - "заблудилась в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для РФ".
"Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем и не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя", - добавил Лавров.
При этом, отметил он, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет.
"В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают", - заявил министр.
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