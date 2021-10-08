14:24 08.10.2021 (обновлено: 15:25 08.10.2021)
Путин: Россия не может терять в ДТП столько же людей, как во время войны
Путин заявил о необходимости снижать смертность при ДТП
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские власти, полиция и дорожные службы должны вместе работать над повышением безопасности движения, заявил Владимир Путин на совещании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
"Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает в целом все лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать".
Замглавы кабмина, в свою очередь, сообщил, что смертность на дорогах в России стабильно снижается.
Он подчеркнул, что комиссия по безопасности дорожного движения работает слаженно, и "первые результаты неплохие".
По данным министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которые он озвучил на коллегии МВД в начале недели, в России за последние десять лет в ДТП погибли более 220 тысяч человек и свыше двух миллионов получили травмы. При этом за 15 лет количество погибших в авариях снизилось более чем в два раза. К 2030 году ведомство планирует сократить смертность до четырех погибших на 100 тысяч населения, в 2020-м эта цифра составляла почти 11 человек.
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