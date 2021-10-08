https://ria.ru/20211008/dorogi-1753683858.html

Путин: Россия не может терять в ДТП столько же людей, как во время войны

Путин: Россия не может терять в ДТП столько же людей, как во время войны - РИА Новости, 08.10.2021

Путин: Россия не может терять в ДТП столько же людей, как во время войны

Российские власти, полиция и дорожные службы должны вместе работать над повышением безопасности движения, заявил Владимир Путин на совещании с вице-премьером... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:24

2021-10-08T14:24

2021-10-08T15:25

общество

владимир путин

марат хуснуллин

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские власти, полиция и дорожные службы должны вместе работать над повышением безопасности движения, заявил Владимир Путин на совещании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.Замглавы кабмина, в свою очередь, сообщил, что смертность на дорогах в России стабильно снижается.Он подчеркнул, что комиссия по безопасности дорожного движения работает слаженно, и "первые результаты неплохие".По данным министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которые он озвучил на коллегии МВД в начале недели, в России за последние десять лет в ДТП погибли более 220 тысяч человек и свыше двух миллионов получили травмы. При этом за 15 лет количество погибших в авариях снизилось более чем в два раза. К 2030 году ведомство планирует сократить смертность до четырех погибших на 100 тысяч населения, в 2020-м эта цифра составляла почти 11 человек.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, марат хуснуллин, россия