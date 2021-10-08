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Путин: Россия не может терять в ДТП столько же людей, как во время войны
Путин: Россия не может терять в ДТП столько же людей, как во время войны - РИА Новости, 08.10.2021
Путин: Россия не может терять в ДТП столько же людей, как во время войны
Российские власти, полиция и дорожные службы должны вместе работать над повышением безопасности движения, заявил Владимир Путин на совещании с вице-премьером... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:24
2021-10-08T15:25
общество
владимир путин
марат хуснуллин
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские власти, полиция и дорожные службы должны вместе работать над повышением безопасности движения, заявил Владимир Путин на совещании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.Замглавы кабмина, в свою очередь, сообщил, что смертность на дорогах в России стабильно снижается.Он подчеркнул, что комиссия по безопасности дорожного движения работает слаженно, и "первые результаты неплохие".По данным министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которые он озвучил на коллегии МВД в начале недели, в России за последние десять лет в ДТП погибли более 220 тысяч человек и свыше двух миллионов получили травмы. При этом за 15 лет количество погибших в авариях снизилось более чем в два раза. К 2030 году ведомство планирует сократить смертность до четырех погибших на 100 тысяч населения, в 2020-м эта цифра составляла почти 11 человек.
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общество, владимир путин, марат хуснуллин, россия
14:24 08.10.2021 (обновлено: 15:25 08.10.2021)
 
Путин: Россия не может терять в ДТП столько же людей, как во время войны

Путин заявил о необходимости снижать смертность при ДТП

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские власти, полиция и дорожные службы должны вместе работать над повышением безопасности движения, заявил Владимир Путин на совещании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
"Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает в целом все лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
Замглавы кабмина, в свою очередь, сообщил, что смертность на дорогах в России стабильно снижается.
Он подчеркнул, что комиссия по безопасности дорожного движения работает слаженно, и "первые результаты неплохие".
По данным министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которые он озвучил на коллегии МВД в начале недели, в России за последние десять лет в ДТП погибли более 220 тысяч человек и свыше двух миллионов получили травмы. При этом за 15 лет количество погибших в авариях снизилось более чем в два раза. К 2030 году ведомство планирует сократить смертность до четырех погибших на 100 тысяч населения, в 2020-м эта цифра составляла почти 11 человек.
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ОбществоВладимир ПутинМарат ХуснуллинРоссия
 
 
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