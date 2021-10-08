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В Кремле оценили вероятность заключения мирного договора с Японией
В Кремле оценили вероятность заключения мирного договора с Японией - РИА Новости, 08.10.2021
В Кремле оценили вероятность заключения мирного договора с Японией
Лидеры России и Японии Владимир Путин и Фумио Кисида подтвердили заинтересованность обеих сторон на всех направлениях в заключении мирного договора, сообщил... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:36
2021-10-08T12:49
япония
россия
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
владимир путин
дмитрий песков
курильские острова
фумио кисида
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры России и Японии Владимир Путин и Фумио Кисида подтвердили заинтересованность обеих сторон на всех направлениях в заключении мирного договора, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг состоялся разговор глав Японии и России."Вчера была подтверждена заинтересованность обеих сторон в продолжении диалога на всех уровнях. Конечно, сейчас все делается с оговоркой на эпидемиологическую ситуацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры перспективы и взаимодействие для разрешения территориального спора и заключения мирного договора.Как ранее сообщило агентство Киодо, в ходе разговора Путин выразил готовность провести личную встречу с Кисидой и стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора между странами. В свою очередь, Кисида выразил позицию японского правительства, согласно которой Токио хотел бы продолжить диалог по достижении мирного договора с учетом разрешения территориального вопроса.Фумио Кисида, победивший на партийных выборах 29 сентября, в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210929/yaponiya-1752331209.html
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япония
россия
курильские острова
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япония, россия, в мире, спор вокруг статуса курильских островов, владимир путин, дмитрий песков, курильские острова, фумио кисида, кунашир (остров)
12:36 08.10.2021 (обновлено: 12:49 08.10.2021)
 
В Кремле оценили вероятность заключения мирного договора с Японией

Песков: Путин и Кисида подтвердили заинтересованность в заключении мирного договора

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры России и Японии Владимир Путин и Фумио Кисида подтвердили заинтересованность обеих сторон на всех направлениях в заключении мирного договора, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Вчера была подтверждена заинтересованность обеих сторон в продолжении диалога на всех уровнях. Конечно, сейчас все делается с оговоркой на эпидемиологическую ситуацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры перспективы и взаимодействие для разрешения территориального спора и заключения мирного договора.
Как ранее сообщило агентство Киодо, в ходе разговора Путин выразил готовность провести личную встречу с Кисидой и стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора между странами. В свою очередь, Кисида выразил позицию японского правительства, согласно которой Токио хотел бы продолжить диалог по достижении мирного договора с учетом разрешения территориального вопроса.
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Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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