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Умер концертный директор многих российских звезд
Умер концертный директор Лены Катиной и "Челси" Евгений Шампоров - РИА Новости, 08.10.2021
Умер концертный директор многих российских звезд
Концертный директор Евгений Шампоров умер на 42 году жизни. Об этом сообщила его сестра на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:32
2021-10-08T13:32
2021-10-08T16:28
общество
тату
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Концертный директор Евгений Шампоров умер на 42 году жизни. Об этом сообщила его сестра на своей странице во "ВКонтакте".По данным СМИ, Шампоров последний раз общался с родными 1 октября, к вечеру 4 октября один из его коллег и сестра приехали к нему домой. В квартире они обнаружили тело, оно пролежало там два-три дня.Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.Евгений Шампоров организовывал концерты для бывшей солистки группы "Тату" Лены Катиной, Юлии Беретты (группа "Стрелки"), Арсения Бородина и группы "Челси".
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общество, тату
13:32 08.10.2021 (обновлено: 16:28 08.10.2021)
Умер концертный директор Лены Катиной и "Челси" Евгений Шампоров
Концертный директор "Тату" и "Челси" Шампоров умер от сердечной недостаточности