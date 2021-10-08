https://ria.ru/20211008/direktor-1753672568.html

Умер концертный директор многих российских звезд

Умер концертный директор Лены Катиной и "Челси" Евгений Шампоров - РИА Новости, 08.10.2021

Умер концертный директор многих российских звезд

Концертный директор Евгений Шампоров умер на 42 году жизни. Об этом сообщила его сестра на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:32

2021-10-08T13:32

2021-10-08T16:28

общество

тату

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753670373_0:54:540:358_1920x0_80_0_0_1d72db8e083b6d5e9134a7fb6ade4008.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Концертный директор Евгений Шампоров умер на 42 году жизни. Об этом сообщила его сестра на своей странице во "ВКонтакте".По данным СМИ, Шампоров последний раз общался с родными 1 октября, к вечеру 4 октября один из его коллег и сестра приехали к нему домой. В квартире они обнаружили тело, оно пролежало там два-три дня.Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.Евгений Шампоров организовывал концерты для бывшей солистки группы "Тату" Лены Катиной, Юлии Беретты (группа "Стрелки"), Арсения Бородина и группы "Челси".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тату