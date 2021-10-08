https://ria.ru/20211008/delo-1753723266.html
Суд закрыл дело против мужчины, который сбил на самокате ребенка в Сочи
Суд закрыл дело против мужчины, который сбил на самокате ребенка в Сочи - РИА Новости, 08.10.2021
Суд закрыл дело против мужчины, который сбил на самокате ребенка в Сочи
Уголовное дело в отношении мужчины, который 22 августа сбил на самокате девочку в Сочи, прекращено, сообщает пресс-служба суда по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:17
2021-10-08T17:17
2021-10-08T17:17
происшествия
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СОЧИ, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении мужчины, который 22 августа сбил на самокате девочку в Сочи, прекращено, сообщает пресс-служба суда по Краснодарскому краю.По информации краевого суда, отец ребенка подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении самокатчика в связи с тем, что мужчина, совершивший наезд, принял участие в реабилитации ребенка и компенсировал причиненный ущерб."Рассмотрев материалы дела, суд постановил ходатайство удовлетворить, уголовное дело в отношении подсудимого прекратить по ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон", - отмечается в в релизе.При этом уточняется, что судом также были изучены сведения о личности самокатчика, которые не вызвали сомнений в положительной репутации мужчины. "У суда не возникло сомнений, что ходатайство о прекращении в отношении подсудимого уголовного дела потерпевшим заявлено добровольно. Здоровью девочки в настоящее время ничто не угрожает", - подчеркивается в сообщении.В Сочи в районе улицы Конституции 22 августа 41-летний мужчина, ехавший на самокате, сбил ребенка. Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Против самокатчика возбудили уголовное дело, которое позже передали в суд. Суд Краснодарского края установил, что 22 августа 2021 года мужчина действительно передвигался на самокате и допустил наезд на ребенка, тем самым причинив ему тяжкие травмы.
https://ria.ru/20210907/moskva-1749077412.html
https://ria.ru/20210615/samokat-1737027729.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, россия
Суд закрыл дело против мужчины, который сбил на самокате ребенка в Сочи
Суд закрыл уголовное дело против мужчины, который сбил на самокате девочку в Сочи
СОЧИ, 8 окт - РИА Новости.
Уголовное дело в отношении мужчины, который 22 августа сбил на самокате девочку в Сочи
, прекращено, сообщает пресс-служба суда по Краснодарскому краю
.
По информации краевого суда, отец ребенка подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении самокатчика в связи с тем, что мужчина, совершивший наезд, принял участие в реабилитации ребенка и компенсировал причиненный ущерб.
"Рассмотрев материалы дела, суд постановил ходатайство удовлетворить, уголовное дело в отношении подсудимого прекратить по ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон", - отмечается в в релизе.
При этом уточняется, что судом также были изучены сведения о личности самокатчика, которые не вызвали сомнений в положительной репутации мужчины. "У суда не возникло сомнений, что ходатайство о прекращении в отношении подсудимого уголовного дела потерпевшим заявлено добровольно. Здоровью девочки в настоящее время ничто не угрожает", - подчеркивается в сообщении.
В Сочи в районе улицы Конституции 22 августа 41-летний мужчина, ехавший на самокате, сбил ребенка. Девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Против самокатчика возбудили уголовное дело, которое позже передали в суд. Суд Краснодарского края установил, что 22 августа 2021 года мужчина действительно передвигался на самокате и допустил наезд на ребенка, тем самым причинив ему тяжкие травмы.