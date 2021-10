https://ria.ru/20211008/deeppurple-1753483720.html

Deep Purple представили песню из нового альбома

Deep Purple представили песню из нового альбома - РИА Новости, 08.10.2021

Deep Purple представили песню из нового альбома

Участники британской рок-группы Deep Purple представили в Сети песню "7 and 7 Is", которая войдет в предстоящий альбом каверов музыкантов "Turning to Crime". РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08

2021-10-08T03:47

2021-10-08T03:48

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Участники британской рок-группы Deep Purple представили в Сети песню "7 and 7 Is", которая войдет в предстоящий альбом каверов музыкантов "Turning to Crime". "7 and 7 Is" была создана американским музыкантом-мультиинструменталистом Артуром Ли. В 1966 году ее записала и исполнила его группа Love. Легенды рока Deep Purple в точности воссоздали легендарный трек Ли. Барабанщик Иэн Пэйс доказал, что в свои 73 года находится в отличной форме, как и вокалист Иэн Гиллан, которому в августе исполнилось 76 лет. Альбом "Turning to Crime" станет первым сборником каверов в истории Deep Purple. Всего в него войдет 12 хитов, перепетых британскими рок-музыкантами. Среди них, например, "Watching the River Flow" Боба Дилана, "White Room" группы Cream, "Oh Well" рокеров из Fleetwood Mac и другие. Релиз альбома состоится 26 ноября.

