https://ria.ru/20211008/deeppurple-1753483720.html
Deep Purple представили песню из нового альбома
Deep Purple представили песню из нового альбома - РИА Новости, 08.10.2021
Deep Purple представили песню из нового альбома
Участники британской рок-группы Deep Purple представили в Сети песню "7 and 7 Is", которая войдет в предстоящий альбом каверов музыкантов "Turning to Crime". РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T03:47
2021-10-08T03:47
2021-10-08T03:48
культура
deep purple
новости культуры
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боб дилан (роберт циммерман)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Участники британской рок-группы Deep Purple представили в Сети песню "7 and 7 Is", которая войдет в предстоящий альбом каверов музыкантов "Turning to Crime". "7 and 7 Is" была создана американским музыкантом-мультиинструменталистом Артуром Ли. В 1966 году ее записала и исполнила его группа Love. Легенды рока Deep Purple в точности воссоздали легендарный трек Ли. Барабанщик Иэн Пэйс доказал, что в свои 73 года находится в отличной форме, как и вокалист Иэн Гиллан, которому в августе исполнилось 76 лет. Альбом "Turning to Crime" станет первым сборником каверов в истории Deep Purple. Всего в него войдет 12 хитов, перепетых британскими рок-музыкантами. Среди них, например, "Watching the River Flow" Боба Дилана, "White Room" группы Cream, "Oh Well" рокеров из Fleetwood Mac и другие. Релиз альбома состоится 26 ноября.
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deep purple, новости культуры, музыка, боб дилан (роберт циммерман), иэн гиллан
03:47 08.10.2021 (обновлено: 03:48 08.10.2021)
Deep Purple представили песню из нового альбома
Рокеры из Deep Purple выпустили кавер на "7 and 7 Is". Трек войдет в новый альбом группы
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Участники британской рок-группы Deep Purple представили в Сети песню "7 and 7 Is", которая войдет в предстоящий альбом каверов музыкантов "Turning to Crime".
"7 and 7 Is" была создана американским музыкантом-мультиинструменталистом Артуром Ли. В 1966 году ее записала и исполнила его группа Love.
Легенды рока Deep Purple в точности воссоздали легендарный трек Ли. Барабанщик Иэн Пэйс доказал, что в свои 73 года находится в отличной форме, как и вокалист Иэн Гиллан, которому в августе исполнилось 76 лет.
Альбом "Turning to Crime" станет первым сборником каверов в истории Deep Purple. Всего в него войдет 12 хитов, перепетых британскими рок-музыкантами. Среди них, например, "Watching the River Flow" Боба Дилана, "White Room" группы Cream, "Oh Well" рокеров из Fleetwood Mac и другие.
Релиз альбома состоится 26 ноября.