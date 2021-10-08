https://ria.ru/20211008/davlenie-1753673312.html
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении - РИА Новости, 08.10.2021
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении
Атмосферное давление в Москве вновь приблизится к рекордно высоким значениям в следующие выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:32
2021-10-08T13:32
2021-10-08T13:32
общество
москва
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве вновь приблизится к рекордно высоким значениям в следующие выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Рекордно высокое давление держится в столице всю неделю, рекорды были установлены шесть дней подряд. По данным синоптиков, высока вероятность, что рекорд обновится и в пятницу."Давление на следующей неделе придет к норме и будет порядка 748 миллиметров, а в выходные будет близко к рекордно высоким значениям – 768 и 764 миллиметров, потом будет снижаться", - рассказала Позднякова.Сильного ветра на следующей неделе в Москве не ожидается, добавила специалист.
https://ria.ru/20211008/moskva-1753664514.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении
Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении на следующих выходных