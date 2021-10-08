https://ria.ru/20211008/davlenie-1753673312.html

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении - РИА Новости, 08.10.2021

Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

Атмосферное давление в Москве вновь приблизится к рекордно высоким значениям в следующие выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:32

2021-10-08T13:32

2021-10-08T13:32

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве вновь приблизится к рекордно высоким значениям в следующие выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Рекордно высокое давление держится в столице всю неделю, рекорды были установлены шесть дней подряд. По данным синоптиков, высока вероятность, что рекорд обновится и в пятницу."Давление на следующей неделе придет к норме и будет порядка 748 миллиметров, а в выходные будет близко к рекордно высоким значениям – 768 и 764 миллиметров, потом будет снижаться", - рассказала Позднякова.Сильного ветра на следующей неделе в Москве не ожидается, добавила специалист.

https://ria.ru/20211008/moskva-1753664514.html

москва

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2021

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общество, москва, татьяна позднякова