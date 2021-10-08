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В Челябинске ищут вандалов, повредивших почти 40 памятников на кладбище
В Челябинске ищут вандалов, повредивших почти 40 памятников на кладбище - РИА Новости, 08.10.2021
В Челябинске ищут вандалов, повредивших почти 40 памятников на кладбище
Почти 40 надгробных памятников повредили неизвестные на Митрофановском кладбище в Челябинске, ведется их поиск, сообщили РИА Новости в пресс-центре городского... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:54
2021-10-08T15:01
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Почти 40 надгробных памятников повредили неизвестные на Митрофановском кладбище в Челябинске, ведется их поиск, сообщили РИА Новости в пресс-центре городского УМВД.По данным полиции, неизвестные повредили 39 надгробных памятников."Полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм)", - сказала собеседница агентства.Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, уточнила она.
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происшествия, челябинск
14:54 08.10.2021 (обновлено: 15:01 08.10.2021)
 
В Челябинске ищут вандалов, повредивших почти 40 памятников на кладбище

Полиция Челябинска ищет вандалов, повредивших почти 40 памятников на кладбище

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Почти 40 надгробных памятников повредили неизвестные на Митрофановском кладбище в Челябинске, ведется их поиск, сообщили РИА Новости в пресс-центре городского УМВД.
По данным полиции, неизвестные повредили 39 надгробных памятников.
Неизвестными вандалами разрушен памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 12:11
В Молдавии вандалы разбили памятную плиту в честь советских десантников
"Полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм)", - сказала собеседница агентства.
Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, уточнила она.
 
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