https://ria.ru/20211008/chelyabinsk-1753690357.html
В Челябинске ищут вандалов, повредивших почти 40 памятников на кладбище
В Челябинске ищут вандалов, повредивших почти 40 памятников на кладбище - РИА Новости, 08.10.2021
В Челябинске ищут вандалов, повредивших почти 40 памятников на кладбище
Почти 40 надгробных памятников повредили неизвестные на Митрофановском кладбище в Челябинске, ведется их поиск, сообщили РИА Новости в пресс-центре городского... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:54
2021-10-08T14:54
2021-10-08T15:01
происшествия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Почти 40 надгробных памятников повредили неизвестные на Митрофановском кладбище в Челябинске, ведется их поиск, сообщили РИА Новости в пресс-центре городского УМВД.По данным полиции, неизвестные повредили 39 надгробных памятников."Полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм)", - сказала собеседница агентства.Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, уточнила она.
https://ria.ru/20210821/vandaly-1746665342.html
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происшествия, челябинск
14:54 08.10.2021 (обновлено: 15:01 08.10.2021)
В Челябинске ищут вандалов, повредивших почти 40 памятников на кладбище
Полиция Челябинска ищет вандалов, повредивших почти 40 памятников на кладбище