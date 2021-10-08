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Процедура выборов в парламент Чехии

Процедура выборов в парламент Чехии - РИА Новости, 08.10.2021

Процедура выборов в парламент Чехии

В соответствии с Конституцией Чехия является парламентской республикой. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T05:56

2021-10-08T05:56

2021-10-08T05:56

справки

чехия

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В соответствии с Конституцией Чехия является парламентской республикой.Законодательная власть принадлежит парламенту, который состоит из двух палат: палаты депутатов (нижняя палата) и сената (верхняя палата).Численность палаты депутатов – 200 человек. Конституционный срок полномочий – четыре года.Выборы в палату депутатов назначает президент Чехии. Они проводятся в последние 30 дней срока полномочий нижней палаты. Президент Чехии должен огласить дату выборов не позднее чем за 90 дней до первого дня голосования на выборах.Проведение парламентских выборов осуществляется следующими органами: государственная избирательная комиссии, министерство внутренних дел, министерство иностранных дел, чешское статистическое бюро, муниципалитеты, окружные избирательные бюро, участковые избирательные комиссии.Палата депутатов избирается по пропорциональной избирательной системе по 14 многомандатным избирательным округам, совпадающими с административными границами 14 регионов (краев) страны.Правом голосовать на парламентских выборах обладают граждане Чехии, достигшие как минимум 18 лет на второй день голосования. В соответствии с законодательством в голосовании не могут принимать участие лица, признанные недееспособными по решению суда, а также лица, в отношении которых вынесено судебное решение об ограничении свободы передвижения в целях обеспечения общественной безопасности. Правом быть избранными в палату депутатов обладают граждане Чехии, достигшие 21 года на второй день голосования.Правом выдвижения кандидатов в депутаты обладают политические партии, политические движения, политические коалиции. При этом в список кандидатов могут быть включены как члены политической партии, так и беспартийные кандидаты.Каждая политическая партия, политическое движение и коалиция могут выдвинуть в избирательном крае только один список для выборов в Палату депутатов. Если политическая партия или политическое движение подают список кандидатов самостоятельно, то они уже не могут входить в коалицию.Законом определено, что каждая политическая партия или политическое движение могут быть членом только одной коалиции, а коалиция должна состоять из одних и тех же партий и политических движений во всех избирательных округах.Максимальное количество кандидатов, которое политическая партия, политическое движение или коалиция в каждом избирательном крае может внести в список кандидатов, установлено в приложении № 2 к Закону "О выборах в парламент Чешской Республики". В соответствии с этим приложением максимально возможное количество кандидатов в списке – от 36 до 14 – колеблется в зависимости от избирательного округа.Для регистрации списка кандидатов политическая партия, политическая коалиция должна внести избирательный залог в размере 19 000 чешских крон за каждый список кандидатов политической партии, политического движения, политической коалиции в соответствующем многомандатном избирательном округе.Избирательная кампания начинается в день объявления выборов в парламент Чешской республики и заканчивается в день объявления общих результатов выборов в парламент.В соответствии с законодательством расходы на избирательную кампанию не могут превышать 90 000 000 чешских крон, включая налог на добавленную стоимость,Голосование избирателей на парламентских выборах проводится в течение двух календарных дней (пятница и суббота): в первый день голосование проводится с 14.00 до 22.00 по местному времени, во второй день – с 08.00 до 14.00.Голосование является добровольным.Избиратель голосует на том избирательном участке, где внесен в список избирателей.В соответствии с законодательством зарегистрированный избиратель может подать заявление о выдаче ему открепительного удостоверения для голосования на любом избирательном участке. Избиратель может подать данное заявление не позднее чем за семь дней до первого дня голосования на указанных выборах.Для избирателей, проживающих за рубежом, организуется голосование в посольствах и консульских учреждениях Чешской республики.В 2021 году выборы в палату депутатов проводятся с усилением гигиенических и противоэпидемических мер с учетом сохраняющихся рисков распространения COVID-19.Избирателей просят соблюдать следующие основные правила: надеть респиратор, использовать дезинфицирующие средства для рук, соблюдать социальную дистанцию.Избирателям рекомендуется использовать свои собственные письменные принадлежности, при этом члены избирательной комиссии должны регулярно дезинфицировать или менять канцелярские принадлежности.Кроме того, в условиях пандемии коронавируса парламент одобрил законопроект о специальных методах голосования на выборах в чешский парламент для тех избирателей, кто находится на карантине или иной медицинской изоляции. В частности, речь идет о голосовании избирателей на специальных уличных избирательных участках, не выходя из салона своего автомобиля. Кроме того, указанные избиратели могут принять участие в голосовании на дому с помощью переносного избирательного ящика, а также проголосовать на специальных избирательных участках, образованных в медицинских учреждениях. Каждая политическая партия, политическая коалиция имеет отдельный избирательный бюллетень с соответствующим порядковым номером, который определяется по жребию.Бюллетени одних и тех же политических партий, политических движений и коалиций должны иметь одинаковые номера во всех округах. Если политическая партия, политическое движение или коалиция не представили список кандидатов во всех округах, это число останется незанятым в этом округе.Избиратели получают бюллетени со специальным конвертом по почте не позднее, чем за три дня до дня выборов.Вместе с тем, избиратель (не принесший с собой из дома полученные им по почте избирательные бюллетени) может получить бюллетени на избирательном участке.Избиратель должен вложить в конверт для голосования бюллетень той политической партии, политического движения, политической коалиции, за которую он намерен проголосовать. В бюллетени избиратель может обвести кружком порядковые номера не более чем четырех кандидатов, отдавая им предпочтение перед остальными из списка.Затем избиратель опускает конверт с вложенным в него избирательным бюллетенем в стационарный ящик для голосования.В специальный электоральный конверт для голосования должен быть вложен только один избирательный бюллетень, в противном случае все вложенные избирательные бюллетени будут признаны недействительными.К распределению мандатов допускаются партии, получившие 5% действительных голосов избирателей, политические коалиции (избирательные блоки) в составе двух политических партий должны получить не менее 8% действительных голосов избирателей, в составе трех политических партий – не менее 11%.Кандидаты, которые получили в списке кандидатов политической партии, политической коалиции не менее 5% преференциальных голосов избирателей, имеют приоритет при распределении депутатских мандатов независимо от места их расположения в списке кандидатов.В случае если ни один из кандидатов не получил более 5% преференциальных голосов избирателей, то депутатские мандаты распределяются между кандидатами в соответствии с порядком их расположения в списке кандидатов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, чехия