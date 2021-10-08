https://ria.ru/20211008/chechnya-1753701699.html

Дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Дочь Кадырова стала министром культуры Чечни - РИА Новости, 08.10.2021

Дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - Айшат, занимавшая должность первого замминистра культуры Чечни, возглавила это ведомство, сообщил спикер... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:49

2021-10-08T15:49

2021-10-08T15:50

политика

курчалоевский район

айшат кадырова

магомед даудов

firdaws

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ГРОЗНЫЙ, 8 окт – РИА Новости. Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - Айшат, занимавшая должность первого замминистра культуры Чечни, возглавила это ведомство, сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов."Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами", - написал Даудов на своей официальной странице в Instagram.Даудов отметил, что благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат Кадыровой удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Минкультуры.Айшат Рамзановна Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года является директором модного дома Firdaws, а в сентябре прошлого года стала первым замминистра культуры Чечни.

https://ria.ru/20211005/kadyrov-1753177557.html

курчалоевский район

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политика, курчалоевский район, айшат кадырова, магомед даудов, firdaws