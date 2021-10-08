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Россия оставила Британию без туалетной бумаги
СМИ: Британии грозит дефицит туалетной бумаги "из-за России" - РИА Новости, 08.10.2021
Россия оставила Британию без туалетной бумаги
В Британии может возникнуть дефицит туалетной бумаги из-за ситуации с ценами на газ. Об этом пишет портал Daily Mail. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:18
2021-10-08T17:18
в мире
азия
москва
великобритания
владимир путин
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Британии может возникнуть дефицит туалетной бумаги из-за ситуации с ценами на газ. Об этом пишет портал Daily Mail."Производители серьезно затронуты ростом расходов на производство туалетной бумаги и ее упаковку. Это бьет по доходам и приводит к сокращению выпуска продукции", — приводит издание слова генерального директора Конфедерации бумажной промышленности Эндрю Ларджа.Daily Mail отмечает, что уже практический каждый десятый бизнес в Великобритании вынужден поднять цены на товары и услуги. Это происходит из-за повышения цен на электричество и газ. Издание утверждает, что такое положение дел связано с действиями России, которая якобы имеет возможность увеличить поставки, но не делает этого из-за "Северного потока — 2".При этом в Британии наблюдается дефицит перевозчиков из-за Brexit и пандемии, что нарушило цепочки топливных и товарных поставок по всей стране.Ранее в Великобритании уже возникали проблемы с приобретением туалетной бумаги. Это произошло в 2020 году, когда жители страны стали массово скупать товар на фоне угрозы длительного локдауна из-за пандемии COVID-19.Ситуация с газомГазовый рынок лихорадит уже несколько месяцев: если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а на этой неделе на бирже зафиксировали исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров. Затем последовал откат — цены упали почти в два раза, ниже тысячи долларов.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии. Он подчеркнул, что Россия в полном объеме выполняет свои обязательства.
https://ria.ru/20211008/preduprezhdenie-1753613172.html
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москва
великобритания
россия
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в мире, азия, москва, великобритания, владимир путин, северный поток — 2, россия
17:18 08.10.2021
 
СМИ: Британии грозит дефицит туалетной бумаги "из-за России"

Daily Mail: резкий рост цен на газ привел к угрозе нехватки туалетной бумаги в Британии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТуалетная бумага
Туалетная бумага - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Британии может возникнуть дефицит туалетной бумаги из-за ситуации с ценами на газ. Об этом пишет портал Daily Mail.
"Производители серьезно затронуты ростом расходов на производство туалетной бумаги и ее упаковку. Это бьет по доходам и приводит к сокращению выпуска продукции", — приводит издание слова генерального директора Конфедерации бумажной промышленности Эндрю Ларджа.
Daily Mail отмечает, что уже практический каждый десятый бизнес в Великобритании вынужден поднять цены на товары и услуги. Это происходит из-за повышения цен на электричество и газ. Издание утверждает, что такое положение дел связано с действиями России, которая якобы имеет возможность увеличить поставки, но не делает этого из-за "Северного потока — 2".
При этом в Британии наблюдается дефицит перевозчиков из-за Brexit и пандемии, что нарушило цепочки топливных и товарных поставок по всей стране.
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Ситуация с газом

Газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев: если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов, то к концу сентября подорожали более чем вдвое, а на этой неделе на бирже зафиксировали исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров. Затем последовал откат — цены упали почти в два раза, ниже тысячи долларов.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии. Он подчеркнул, что Россия в полном объеме выполняет свои обязательства.
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В миреАзияМоскваВеликобританияВладимир ПутинСеверный поток — 2Россия
 
 
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