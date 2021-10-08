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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/botticelli-1753637996.html
Sotheby's объявил, что продаст редкую картину Сандро Боттичелли
Sotheby's объявил, что продаст редкую картину Сандро Боттичелли - РИА Новости, 08.10.2021
Sotheby's объявил, что продаст редкую картину Сандро Боттичелли
Аукционный дом Sotheby's объявил, что продаст картину итальянского живописца Сандро Боттичелли "Муж скорбей", изображающую воскресшего Христа, датируемую... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:26
2021-10-08T17:26
культура
искусство
живопись
sotheby's
сандро боттичелли (алессандро филипепи)
новости культуры
гонконг
лос-анджелес
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Аукционный дом Sotheby's объявил, что продаст картину итальянского живописца Сандро Боттичелли "Муж скорбей", изображающую воскресшего Христа, датируемую примерно 1500 годом, сообщает Daily Times. Эстимейт шедевра составляет 40 миллионов долларов. Но эксперты полагают, что эта сумма будет намного превышена. Ожидается, что "Муж скорбей" повторит успех еще одной известной работы кисти Боттичелли "Портрет молодого человека с медальоном". Она была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 92 миллиона долларов в январе 2021 года, что стало новым аукционным рекордом цены для картин итальянского живописца. До того с двойным превышением эстимейта в 2013 году была продана "Богоматерь с младенцем Христом и юным св. Иоанном Крестителем". Ее приобрели за 10 миллионов 442,5 тысячи долларов при оценке от пяти до семи миллионов долларов.В Sotheby's отмечают, что "Муж скорбей" — "определяющий шедевр позднего Боттичелли". В конце XV — начале XVI века вера уже пожилого Боттичелли усилилась. Он начал создавать полотна на религиозную тему, которые отличались от его более ранних работ, написанных преимущественно по заказу флорентийской знати. По словам Кристофера Апостола, главы отдела живописи старых мастеров Sotheby’s в Нью-Йорке, известно только три портрета Боттичелли позднего периода, что делает картину "Муж скорбей" еще и редким произведением мастера эпохи Возрождения. Говоря о полотне "Муж скорбей", специалист охарактеризовал его как "удивительно реалистичное изображение Христа, символизирующее его страдания и смерть". На картине изображен Христос, увенчанный терновым венцом и окруженный летящими ангелами, образующими нимб.Сейчас картина представлена на предаукционной выставке в Гонконге, где пробудет до 11 октября. После ее покажут в Лос-Анджелесе, Лондоне и Дубае, прежде чем полотно отправится в Нью-Йорк. Именно там в январе 2022 года пройдут торги работ старых мастеров. Портрет "Муж скорбей" находился в частных руках с 1963 года. Тогда его приобрел коллекционер за десять тысяч фунтов стерлингов. За последние полвека картина выставлялась публично только один раз — в 2009 году на специальной выставке в Штеделевском художественном институте, расположенном во Франкфурте-на-Майне (Германия).
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искусство, живопись, sotheby's , сандро боттичелли (алессандро филипепи), новости культуры, гонконг, лос-анджелес
17:26 08.10.2021
 
Sotheby's объявил, что продаст редкую картину Сандро Боттичелли

Аукционный дом Sotheby's объявил, что выставит на торгах редкую работу Боттичелли

© AP Photo / Vincent YuКартина "Человек печали" итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, которая выставлена на аукционной выставке Sotheby's в Гонконге
Картина Человек печали итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, которая выставлена на аукционной выставке Sotheby's в Гонконге - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Vincent Yu
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Аукционный дом Sotheby's объявил, что продаст картину итальянского живописца Сандро Боттичелли "Муж скорбей", изображающую воскресшего Христа, датируемую примерно 1500 годом, сообщает Daily Times.
Эстимейт шедевра составляет 40 миллионов долларов. Но эксперты полагают, что эта сумма будет намного превышена. Ожидается, что "Муж скорбей" повторит успех еще одной известной работы кисти Боттичелли "Портрет молодого человека с медальоном". Она была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 92 миллиона долларов в январе 2021 года, что стало новым аукционным рекордом цены для картин итальянского живописца.
До того с двойным превышением эстимейта в 2013 году была продана "Богоматерь с младенцем Христом и юным св. Иоанном Крестителем". Ее приобрели за 10 миллионов 442,5 тысячи долларов при оценке от пяти до семи миллионов долларов.
В Sotheby's отмечают, что "Муж скорбей" — "определяющий шедевр позднего Боттичелли".
В конце XV — начале XVI века вера уже пожилого Боттичелли усилилась. Он начал создавать полотна на религиозную тему, которые отличались от его более ранних работ, написанных преимущественно по заказу флорентийской знати.

"Выставление на аукцион работы Боттичелли такого качества — важное событие в мире старых мастеров", — говорится в заявлении Джорджа Вахтера, сопредседателя аукционного дома Sotheby’s.

По словам Кристофера Апостола, главы отдела живописи старых мастеров Sotheby’s в Нью-Йорке, известно только три портрета Боттичелли позднего периода, что делает картину "Муж скорбей" еще и редким произведением мастера эпохи Возрождения.
"В последние десять лет своей жизни творчество Боттичелли заметно отличалось от его более ранней карьеры, которую часто характеризуют как воплощение идеалов гуманизма и красоты эпохи Возрождения", — говорится в заявлении Апостола.
Говоря о полотне "Муж скорбей", специалист охарактеризовал его как "удивительно реалистичное изображение Христа, символизирующее его страдания и смерть". На картине изображен Христос, увенчанный терновым венцом и окруженный летящими ангелами, образующими нимб.
Сейчас картина представлена на предаукционной выставке в Гонконге, где пробудет до 11 октября. После ее покажут в Лос-Анджелесе, Лондоне и Дубае, прежде чем полотно отправится в Нью-Йорк. Именно там в январе 2022 года пройдут торги работ старых мастеров.
Портрет "Муж скорбей" находился в частных руках с 1963 года. Тогда его приобрел коллекционер за десять тысяч фунтов стерлингов. За последние полвека картина выставлялась публично только один раз — в 2009 году на специальной выставке в Штеделевском художественном институте, расположенном во Франкфурте-на-Майне (Германия).
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