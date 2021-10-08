https://ria.ru/20211008/borisova-1753726370.html
Маму Даны Борисовой подключили к ИВЛ
Маму Даны Борисовой подключили к ИВЛ - РИА Новости, 08.10.2021
Маму Даны Борисовой подключили к ИВЛ
Маму Даны Борисовой подключили к аппарату ИВЛ. Об этом она сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:39
2021-10-08T17:39
2021-10-08T17:39
шоубиз
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здоровье - общество
дана борисова
лариса гузеева
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Маму Даны Борисовой подключили к аппарату ИВЛ. Об этом она сообщила в своем Instagram.Предыдущий врач сообщил, что маму отправили в "неважном состоянии", поэтому ведущей необходимо также приехать в Феодосию для поддержки.По словам Борисовой, ни она, ни ее мама не сделали прививку от коронавируса. У женщины была потеря обоняния и повышенная температура, но она решила лечиться самостоятельно.Ранее стало известно, что Лариса Гузеева попала в больницу с коронавирусом.
https://ria.ru/20211007/ivl-1753486736.html
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общество, здоровье - общество, дана борисова, лариса гузеева, коронавирус covid-19
Маму Даны Борисовой подключили к ИВЛ
Маму Даны Борисовой перевезли в Феодосию и подключили к аппарату ИВЛ