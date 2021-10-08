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Назло соседу. Как Литва и Украина устроили "энергоблокаду" Белоруссии

Назло соседу. Как Литва и Украина устроили "энергоблокаду" Белоруссии - РИА Новости, 08.10.2021

Назло соседу. Как Литва и Украина устроили "энергоблокаду" Белоруссии

В условиях энергетического кризиса, связанного с беспрецедентным ростом цен на энергоносители, некоторые страны Восточной Европы продолжают "крестовый поход"... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:00

2021-10-08T08:00

2021-10-08T08:11

литва

рига

латвия

эстония

александр лукашенко

валентин наливайченко

прибалтика

белорусская аэс

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Дмитрий Романенко. В условиях энергетического кризиса, связанного с беспрецедентным ростом цен на энергоносители, некоторые страны Восточной Европы продолжают "крестовый поход" против электричества, вырабатываемого в Белоруссии и России. В авангарде Литва, умудрившаяся поссориться с ближайшими соседями, и, понятно, Украина.Разорвать кольцо БРЭЛЛКогда белорусы приступили к строительству атомной электростанции, Вильнюс даже принял специальный закон, запрещающий "небезопасное" электричество для литовского рынка. Латвия и Эстония тоже пообещали не покупать энергию с БелАЭС. Однако возникли технические трудности.Все дело в энергетическом кольце БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Литва — Латвия), созданном в советскую эпоху.Оппозиционный латвийский журналист, инженер по образованию Юрий Алексеев объясняет: "Во времена СССР в Литве были Игналинская АЭС, три мощных гидроэлектростанции на реке Даугава в Латвии, несколько добротных станций на горючих сланцах в Эстонии. Плюс десятка три газовых в разных местах. Все объединили в сеть. Да еще и подключили к Белоруссии и России. Работало это прекрасно и эффективно. Весной, когда по Даугаве шла большая вода и турбины ее электростанций крутились на полную мощность, литовская АЭС на пару-тройку недель останавливалась на перезагрузку ядерного топлива. Электричества в регионе и без нее хватало. А если не хватало — подбрасывали Ленинградская и Смоленская АЭС".Получается, что страны Балтии, ритуально проклинающие СССР, с точки зрения энергетики живут в нем до сих пор. "Турбины их электростанций крутятся не только с одной частотой (50 герц — 50 раз в секунду), но и синхронизированы по фазе, то есть синхронно, не отставая и не опережая друг друга ни на градус", — уточняет Алексеев.После того как по требованию Литвы страны Балтии отказались от белорусской энергии, они могут покупать электричество лишь у России. Однако единственный способ гарантированно не позволить продукции БелАЭС попасть в Прибалтику — это разорвать кольцо БРЭЛЛ. Что и намерены сделать в 2025-м, а затем синхронизировать энергетические системы с остальным Евросоюзом. Но электричество-то нужно уже сейчас.Чтобы отгородиться от "плохой" белорусской энергии и продолжить закупки у России, в Литве, Латвии и Эстонии разрабатывают систему сертификации. И надеются, что поток переместится с белорусско-литовской на российско-латвийскую границу.Прибалты рассорилисьПо новой системе Россия обязана подтверждать, что электроэнергия, поставляемая в Прибалтику, — не из Белоруссии. Латвия и Эстония это утвердили, Литва — нет. Вильнюс недоволен тем, что оценивается максимальная пропускная способность перемычки между Литвой и Белоруссией и исходя из этого выдаются торговые мощности на ЛЭП Латвия — Россия, хотя физически мощность там меньше. В Литве подозревает, что к ним все равно поступает электричество с БелАЭС.Рига эти обвинения отвергает. В марте Литва предложила Латвии и Эстонии ужесточенную схему торговли энергией с Россией. Не договорились. В итоге Вильнюс в одностороннем порядке распорядился с 15 сентября снизить максимальную пропускную способность на литовско-белорусской границе."Латвия уже не будет распределять те же самые наши мощности, которые есть сегодня, на своей перемычке, повышая таким образом коммерческую выгоду. Торговля должна сократиться приблизительно до такого объема, который сегодня технически имеется между Россией и Латвией — около 320 мегаватт", — сказал председатель Госслужбы регулирования энергетики Литвы Ренатас Поцюс.А электроэнергия дорожает. По данным биржи NordPool, в июне в Литве и Латвии средние спотовые цены составляли примерно 78 евро за один мегаватт-час, в июле и августе — 88 (почти вдвое больше, чем в 2019-м). Причем 15 сентября, то есть в день, когда Литва ввела ограничения в рамках БРЭЛЛ, цены превысили 160 евро. В целом за неделю — выше 133. В Эстонии похожая ситуация.И теперь Латвия собирается пожаловаться в Европейскую комиссию и Агентство Евросоюза по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER). "Мы считаем, что сокращение общей пропускной способности между Литвой и Белоруссией технически не обосновано", — говорят в латвийском Минэкономики. Недовольны и в Эстонии.Ученик пошел дальше учителяЗато с Киевом у Вильнюса полное взаимопонимание. Причем украинцы пошли дальше и уже готовы отказаться от российских мощностей.Еще в январе Юрий Витренко, исполнявший обязанности министра энергетики Украины, заявил: "Нам нужно срочно отключаться от энергосистемы с Белоруссией и Россией, объединяться с европейцами. И это как раз будет одним из главных моих заданий, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена".А в мае новый глава Минэнерго Герман Галушенко попросил Национальную комиссию Украины, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Впрочем, и до этого украинские трейдеры могли импортировать оттуда только для продажи на бирже "на день вперед".При этом "Укрэнерго" то и дело обращалось к Белоруссии за аварийными поставками, так как мощности украинской энергосистемы в период пикового потребления не покрывали спрос. И в феврале у Минска купили 271 миллион киловатт-часов — семилетний максимум."В Белоруссии много станций на газе — очень эффективных. Белоруссия дальше продвинулась, чем мы, с точки зрения ввода в эксплуатацию новых маневренных и высокоэффективных мощностей", — признал представитель компании "Энергетические ресурсы Украины" Ярослав Мудрый.Владельцы местных ТЭЦ жаловались в правительство, что закупки в Белоруссии и России сбивают цены на бирже и украинские производители не могут конкурировать с трейдерами. В середине апреля Верховная рада внесла изменения в законодательство, наделив НКРЭКУ правом останавливать импорт в ручном режиме — с 15 мая и до конца года. Комиссия не замедлила этим воспользоваться и запретила покупку электроэнергии в Белоруссии и России до 1 октября. На днях запрет продлили еще на месяц.Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер считает, что энергетика страны летит в тартарары — из-за непрофессионального управления. "Мы ограничили тарифы на газ и электроэнергию. Слава богу, хоть этот отопительный сезон люди, возможно, чуть легче переживут", — сказала депутат. И добавила, что в зимний период все равно неизбежны веерные отключения и "абсолютный упадок" технического состояния всех сетей.А другой депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, призвал власти не останавливаться: "Поставки тока из России и Белоруссии должны быть запрещены — минимум до тех пор, пока Украина полностью не присоединится к единой энергосети ЕС". Он полагает, что совместные действия Киева и стран Балтии привели к тому, что БелАЭС до сих пор полноценно не приступила к работе — якобы из-за отсутствия рынков сбыта. Но, как неоднократно говорил Александр Лукашенко, атомная электростанция нужна в первую очередь для внутренних нужд. И Белоруссия их обеспечит, в отличие от Прибалтики.

https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html

https://ria.ru/20200214/1564667280.html

https://ria.ru/20210419/pribaltika-1728568556.html

https://ria.ru/20191201/1561758227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, рига, латвия, эстония, александр лукашенко, валентин наливайченко, прибалтика, белорусская аэс, россия