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Байден перестал различать людей
Байден перепутал женщину с мужчиной - РИА Новости, 08.10.2021
Байден перестал различать людей
Президент США Джо Байден назвал женщину — мэра Чикаго Лори Лайтфут "мистером" во время выступления в штате Иллинойс. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:11
2021-10-08T17:42
в мире
сша
джо байден
лори лайтфут
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал женщину — мэра Чикаго Лори Лайтфут "мистером" во время выступления в штате Иллинойс.На это обратили внимание интернет-пользователи. Отрывок с ляпом главы государства быстро набрал популярность в Twitter."Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут "мистер мэр"? Я что-то пропустила?" — так автор публикации озаглавила видео.Зрители также отметили, что это была не единственная ошибка в речи главы Белого дома. Байден оговорился при обращении к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону.Позже президент перепутал телевизор с телефоном, когда рассказывал зрителям о своем разговоре с работником больницы."Вчера вечером я был на телевидении, на телевидении, я разговаривал по телефону с человеком из отделения больницы скорой помощи", — вспомнил он.Комментаторов в Сети удивило такое большое количество ошибок, допущенных во время одного выступления.Байден периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. В одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.
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в мире, сша, джо байден, лори лайтфут
15:11 08.10.2021 (обновлено: 17:42 08.10.2021)
 
Байден перепутал женщину с мужчиной

Президент США Байден перепутал женщину с мужчиной во время выступления в Иллинойсе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал женщину — мэра Чикаго Лори Лайтфут "мистером" во время выступления в штате Иллинойс.
На это обратили внимание интернет-пользователи. Отрывок с ляпом главы государства быстро набрал популярность в Twitter.
"Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут "мистер мэр"? Я что-то пропустила?" — так автор публикации озаглавила видео.
Зрители также отметили, что это была не единственная ошибка в речи главы Белого дома. Байден оговорился при обращении к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону.
"И Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса", — проговорил американский лидер.
Позже президент перепутал телевизор с телефоном, когда рассказывал зрителям о своем разговоре с работником больницы.
"Вчера вечером я был на телевидении, на телевидении, я разговаривал по телефону с человеком из отделения больницы скорой помощи", — вспомнил он.
Комментаторов в Сети удивило такое большое количество ошибок, допущенных во время одного выступления.
Байден периодически попадает в курьезные ситуации. Так, в марте он трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Кроме того, глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. В одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.
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