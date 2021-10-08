https://ria.ru/20211008/batumi-1753767742.html
В Батуми обнаружили тело погибшего под завалами на месте обрушения дома
В Батуми обнаружили тело погибшего под завалами на месте обрушения дома - РИА Новости, 08.10.2021
В Батуми обнаружили тело погибшего под завалами на месте обрушения дома
Спасатели обнаружили, предположительно, тело одного погибшего под завалами после обрушения части дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T22:23
2021-10-08T22:23
2021-10-08T22:35
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Спасатели обнаружили, предположительно, тело одного погибшего под завалами после обрушения части дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.Трое детей, предположительно, остаются под завалами после обрушения части дома в грузинском городе Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури."По моей информации, должны быть (несовершеннолетние под завалами). Возможно, трое детей. Точно не можем подтвердить информацию",- заявил Гомелаури журналистам.В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. По данным грузинских телекомпаний, также были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы."Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший... Не можем подтвердить информацию так же о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10-15, сейчас не должно быть более 10 человек",- заявил министр журналистам.Телекомпания "Имеди" в свою очередь сообщила, что спасатели вывели из-под завалов еще одного мужчину.
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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
2021-10-08T22:23
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в мире, батуми, грузия
22:23 08.10.2021 (обновлено: 22:35 08.10.2021)
В Батуми обнаружили тело погибшего под завалами на месте обрушения дома
Глава МВД Грузии сообщил об обнаружении тела погибшего под завалами на месте обрушения дома
ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости.
Спасатели обнаружили, предположительно, тело одного погибшего под завалами после обрушения части дома в Батуми
, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури
.
Трое детей, предположительно, остаются под завалами после обрушения части дома в грузинском городе Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.
"По моей информации, должны быть (несовершеннолетние под завалами). Возможно, трое детей. Точно не можем подтвердить информацию",- заявил Гомелаури журналистам.
В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. По данным грузинских телекомпаний, также были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы.
"Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший... Не можем подтвердить информацию так же о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10-15, сейчас не должно быть более 10 человек",- заявил министр журналистам.
Телекомпания "Имеди"
в свою очередь сообщила, что спасатели вывели из-под завалов еще одного мужчину.