https://ria.ru/20211008/batumi-1753767742.html

В Батуми обнаружили тело погибшего под завалами на месте обрушения дома

В Батуми обнаружили тело погибшего под завалами на месте обрушения дома - РИА Новости, 08.10.2021

В Батуми обнаружили тело погибшего под завалами на месте обрушения дома

Спасатели обнаружили, предположительно, тело одного погибшего под завалами после обрушения части дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T22:23

2021-10-08T22:23

2021-10-08T22:35

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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Спасатели обнаружили, предположительно, тело одного погибшего под завалами после обрушения части дома в Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.Трое детей, предположительно, остаются под завалами после обрушения части дома в грузинском городе Батуми, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури."По моей информации, должны быть (несовершеннолетние под завалами). Возможно, трое детей. Точно не можем подтвердить информацию",- заявил Гомелаури журналистам.В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. По данным грузинских телекомпаний, также были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы."Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший... Не можем подтвердить информацию так же о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10-15, сейчас не должно быть более 10 человек",- заявил министр журналистам.Телекомпания "Имеди" в свою очередь сообщила, что спасатели вывели из-под завалов еще одного мужчину.

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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника. 2021-10-08T22:23 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, батуми, грузия