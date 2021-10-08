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В Батуми спасатели вывели женщину из-под завалов разрушенного дома

В Батуми спасатели вывели женщину из-под завалов разрушенного дома - РИА Новости, 08.10.2021

В Батуми спасатели вывели женщину из-под завалов разрушенного дома

Грузинские спасатели вывели женщину из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Батуми, передает местное агентство "Батумелеби". РИА Новости, 08.10.2021

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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Грузинские спасатели вывели женщину из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Батуми, передает местное агентство "Батумелеби".В пятницу в центре Батуми обрушилась часть подъезда жилого пятиэтажного дома. По данным грузинских телекомпаний, были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы. По завалами могут оставаться 10-15 человек. Пока о погибших не сообщается."Пострадавшую женщину доставили в местную клинику. По словам её мужа, под обвалами все ещё находятся их дети", - говорится в сообщении.Директор реферальной клиники Батуми, врач Тамара Мхатвари оценивает состояние госпитализированной женщины, выведенной из-под завалов дома, как тяжелое.По данным минздрава региона Аджария, спасатели продолжают операцию по поиску и спасению оставшихся пострадавших.

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Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника. 2021-10-08T21:02 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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