https://ria.ru/20211008/batumi-1753760477.html
В Батуми спасатели вывели женщину из-под завалов разрушенного дома
В Батуми спасатели вывели женщину из-под завалов разрушенного дома - РИА Новости, 08.10.2021
В Батуми спасатели вывели женщину из-под завалов разрушенного дома
Грузинские спасатели вывели женщину из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Батуми, передает местное агентство "Батумелеби". РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T21:02
2021-10-08T21:02
2021-10-08T21:35
в мире
грузия
батуми
аджария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753719860_0:0:2247:1264_1920x0_80_0_0_65c613ac92f6a4001f1e2c3c132a1c69.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Грузинские спасатели вывели женщину из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Батуми, передает местное агентство "Батумелеби".В пятницу в центре Батуми обрушилась часть подъезда жилого пятиэтажного дома. По данным грузинских телекомпаний, были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы. По завалами могут оставаться 10-15 человек. Пока о погибших не сообщается."Пострадавшую женщину доставили в местную клинику. По словам её мужа, под обвалами все ещё находятся их дети", - говорится в сообщении.Директор реферальной клиники Батуми, врач Тамара Мхатвари оценивает состояние госпитализированной женщины, выведенной из-под завалов дома, как тяжелое.По данным минздрава региона Аджария, спасатели продолжают операцию по поиску и спасению оставшихся пострадавших.
грузия
батуми
аджария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753719860_177:0:1876:1274_1920x0_80_0_0_1463337e4c67c31a5fc137b8ef0f2956.jpg
Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
2021-10-08T21:02
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, батуми, аджария, видео
21:02 08.10.2021 (обновлено: 21:35 08.10.2021)
В Батуми спасатели вывели женщину из-под завалов разрушенного дома
Спасатели вывели женщину из-под завалов разрушенного дома в грузинском Батуми
ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости.
Грузинские спасатели вывели женщину из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Батуми
, передает местное агентство "Батумелеби"
.
В пятницу в центре Батуми обрушилась часть подъезда жилого пятиэтажного дома. По данным грузинских телекомпаний, были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы. По завалами могут оставаться 10-15 человек. Пока о погибших не сообщается.
"Пострадавшую женщину доставили в местную клинику. По словам её мужа, под обвалами все ещё находятся их дети", - говорится в сообщении.
Директор реферальной клиники Батуми, врач Тамара Мхатвари оценивает состояние госпитализированной женщины, выведенной из-под завалов дома, как тяжелое.
По данным минздрава региона Аджария
, спасатели продолжают операцию по поиску и спасению оставшихся пострадавших.