https://ria.ru/20211008/batumi-1753641346.html
Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми
Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми - РИА Новости, 08.10.2021
Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми
Грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми несовершеннолетнего и мужчину, они доставлены в больницу, сообщает ТВ Пирвели. По РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:46
2021-10-08T11:46
2021-10-08T12:20
батуми
в мире
грузия
рустави 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753649178_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5edaa0ff7156b3307eb134fc0fac390.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми несовершеннолетнего и мужчину, они доставлены в больницу, сообщает ТВ Пирвели. По данным ТВ, найден еще один мужчина, с легкими повреждениями."Под обломки дома попали около десяти машин. Спасенный несовершеннолетний ребенок доставлен в больницу", - сообщает Пирвели.Позже телекомпания "Рустави 2" сообщила, что спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми третьего выжившего, на этот раз новорожденного ребенка."В Батуми из под обломков обрушенного дома извлекли новорожденного, он доставлен в больницу", - сообщает телекомпания.
батуми
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753649178_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d5a6dc69b4265c941f6923ec0367cfb8.jpg
Младенца достают из-под завалов в Батуми
В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие.
2021-10-08T11:46
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
батуми, видео, в мире, грузия, рустави 2
11:46 08.10.2021 (обновлено: 12:20 08.10.2021)
Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми
Спасатели извлекли живыми из-под завалов обрушившегося дома в Батуми двоих детей и мужчину