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Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми

Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми - РИА Новости, 08.10.2021

Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми

Грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми несовершеннолетнего и мужчину, они доставлены в больницу, сообщает ТВ Пирвели. По РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:46

2021-10-08T11:46

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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми несовершеннолетнего и мужчину, они доставлены в больницу, сообщает ТВ Пирвели. По данным ТВ, найден еще один мужчина, с легкими повреждениями."Под обломки дома попали около десяти машин. Спасенный несовершеннолетний ребенок доставлен в больницу", - сообщает Пирвели.Позже телекомпания "Рустави 2" сообщила, что спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми третьего выжившего, на этот раз новорожденного ребенка."В Батуми из под обломков обрушенного дома извлекли новорожденного, он доставлен в больницу", - сообщает телекомпания.

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Младенца достают из-под завалов в Батуми В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. 2021-10-08T11:46 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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