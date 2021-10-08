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Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми
Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми - РИА Новости, 08.10.2021
Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми
Грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми несовершеннолетнего и мужчину, они доставлены в больницу, сообщает ТВ Пирвели. По РИА Новости, 08.10.2021
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми несовершеннолетнего и мужчину, они доставлены в больницу, сообщает ТВ Пирвели. По данным ТВ, найден еще один мужчина, с легкими повреждениями."Под обломки дома попали около десяти машин. Спасенный несовершеннолетний ребенок доставлен в больницу", - сообщает Пирвели.Позже телекомпания "Рустави 2" сообщила, что спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми третьего выжившего, на этот раз новорожденного ребенка."В Батуми из под обломков обрушенного дома извлекли новорожденного, он доставлен в больницу", - сообщает телекомпания.
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Младенца достают из-под завалов в Батуми
В центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие.
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батуми, видео, в мире, грузия, рустави 2
Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми
ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми несовершеннолетнего и мужчину, они доставлены в больницу, сообщает ТВ Пирвели. По данным ТВ, найден еще один мужчина, с легкими повреждениями.
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11:46 08.10.2021 (обновлено: 12:20 08.10.2021)
 
Спасатели извлекли трех человек из-под завалов дома в Батуми

Спасатели извлекли живыми из-под завалов обрушившегося дома в Батуми двоих детей и мужчину

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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Грузинские спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми несовершеннолетнего и мужчину, они доставлены в больницу, сообщает ТВ Пирвели. По данным ТВ, найден еще один мужчина, с легкими повреждениями.
"Под обломки дома попали около десяти машин. Спасенный несовершеннолетний ребенок доставлен в больницу", - сообщает Пирвели.
Позже телекомпания "Рустави 2" сообщила, что спасатели извлекли из-под обломков обрушенного жилого дома в Батуми третьего выжившего, на этот раз новорожденного ребенка.
"В Батуми из под обломков обрушенного дома извлекли новорожденного, он доставлен в больницу", - сообщает телекомпания.
 
БатумиВ миреГрузияРустави 2
 
 
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