https://ria.ru/20211008/bank-1753643841.html

ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге росбизнеса

ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге росбизнеса - РИА Новости, 08.10.2021

ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге росбизнеса

Банк ВТБ получил наивысший класс рейтинга – A1 – по итогам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021, подтвердив максимально высокий уровень... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:57

2021-10-08T11:57

2021-10-08T11:57

новости компаний - экономика

александр яковлев

втб

россия

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Банк ВТБ получил наивысший класс рейтинга – A1 – по итогам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021, подтвердив максимально высокий уровень организации работы по предупреждению коррупции и внимание руководства банка к вопросам антикоррупционной политики, сообщает пресс- служба банка.Рейтинг составляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), его цель – повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и рекомендации по применению". Рейтинг позволяет увидеть, насколько крупнейшие компании страны готовы эффективно использовать и публично раскрывать свои системы управления противодействием коррупции.В 2021 году в рейтинге участвовали 59 компаний, возглавляющих перечень "ЭКСПЕРТ 400 – рейтинг крупнейших российских компаний"."Мы принимаем участие в рейтинге с момента его учреждения в 2019 году. Это хорошая возможность объективно оценить и публично подтвердить соответствие комплаенс-процедур, внедряемых в банке, лучшим мировым практикам. Построение эффективной системы противодействия коррупции, способствующей минимизации экономических и репутационных рисков, – это один из важных факторов повышения инвестиционной привлекательности компании и внедрения ESG-факторов в повседневную жизнь банка", – сказал руководитель департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга, старший вице-президент ВТБ Александр Яковлев.

https://ria.ru/20211001/banki-1752646636.html

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новости компаний - экономика, александр яковлев, втб, россия