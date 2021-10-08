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ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге росбизнеса
ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге росбизнеса - РИА Новости, 08.10.2021
ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге росбизнеса
Банк ВТБ получил наивысший класс рейтинга – A1 – по итогам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021, подтвердив максимально высокий уровень... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:57
2021-10-08T11:57
новости компаний - экономика
александр яковлев
втб
россия
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Банк ВТБ получил наивысший класс рейтинга – A1 – по итогам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021, подтвердив максимально высокий уровень организации работы по предупреждению коррупции и внимание руководства банка к вопросам антикоррупционной политики, сообщает пресс- служба банка.Рейтинг составляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), его цель – повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и рекомендации по применению". Рейтинг позволяет увидеть, насколько крупнейшие компании страны готовы эффективно использовать и публично раскрывать свои системы управления противодействием коррупции.В 2021 году в рейтинге участвовали 59 компаний, возглавляющих перечень "ЭКСПЕРТ 400 – рейтинг крупнейших российских компаний"."Мы принимаем участие в рейтинге с момента его учреждения в 2019 году. Это хорошая возможность объективно оценить и публично подтвердить соответствие комплаенс-процедур, внедряемых в банке, лучшим мировым практикам. Построение эффективной системы противодействия коррупции, способствующей минимизации экономических и репутационных рисков, – это один из важных факторов повышения инвестиционной привлекательности компании и внедрения ESG-факторов в повседневную жизнь банка", – сказал руководитель департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга, старший вице-президент ВТБ Александр Яковлев.
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новости компаний - экономика, александр яковлев, втб, россия
11:57 08.10.2021
 

ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге росбизнеса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Банк ВТБ получил наивысший класс рейтинга – A1 – по итогам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021, подтвердив максимально высокий уровень организации работы по предупреждению коррупции и внимание руководства банка к вопросам антикоррупционной политики, сообщает пресс- служба банка.
Рейтинг составляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), его цель – повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции - Требования и рекомендации по применению". Рейтинг позволяет увидеть, насколько крупнейшие компании страны готовы эффективно использовать и публично раскрывать свои системы управления противодействием коррупции.
Глава Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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ВТБ меняет стратегию обслуживания состоятельных клиентов
В 2021 году в рейтинге участвовали 59 компаний, возглавляющих перечень "ЭКСПЕРТ 400 – рейтинг крупнейших российских компаний".
"Мы принимаем участие в рейтинге с момента его учреждения в 2019 году. Это хорошая возможность объективно оценить и публично подтвердить соответствие комплаенс-процедур, внедряемых в банке, лучшим мировым практикам. Построение эффективной системы противодействия коррупции, способствующей минимизации экономических и репутационных рисков, – это один из важных факторов повышения инвестиционной привлекательности компании и внедрения ESG-факторов в повседневную жизнь банка", – сказал руководитель департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга, старший вице-президент ВТБ Александр Яковлев.
 
Новости компаний - ЭкономикаАлександр ЯковлевВТБРоссия
 
 
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