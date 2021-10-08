https://ria.ru/20211008/bank-1753613058.html

ЦБ отозвал лицензию у Орбанка

ЦБ отозвал лицензию у Орбанка - РИА Новости, 08.10.2021

ЦБ отозвал лицензию у Орбанка

Банк России с 8 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Орбанк" (Москва), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:54

2021-10-08T08:54

2021-10-08T09:12

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Банк России с 8 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Орбанк" (Москва), говорится в сообщении регулятора.По величине активов, согласно данным ЦБ, Орбанк на 1 сентября занимал 289-е место в банковской системе РФ. Банк зарегистрирован в Москве и является участником системы страхования вкладов.Регулятор поясняет, что Орбанк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физлиц. Кроме того, банк нарушал требования нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Отмечается, что деятельность Орбанка была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. При этом существенную долю задолженности таких компаний составляли низкокачественные ссуды.Выплаты вкладчикам московского Орбанка, у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, начнутся не позднее 22 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ)."Агентство начнет выплаты не позднее 22 октября 2021 года", - говорится в сообщении.Как отмечает АСВ, по данным отчетности банка на 1 сентября, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 308,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211005/bank-1753092124.html

https://ria.ru/20210720/poterya-1741953692.html

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экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), россия