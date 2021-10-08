https://ria.ru/20211008/avstriya-1753757755.html

Президент Австрии заявил о правительственном кризисе

Президент Австрии заявил о правительственном кризисе - РИА Новости, 08.10.2021

Президент Австрии заявил о правительственном кризисе

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил о правительственном кризисе в республике на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T20:35

2021-10-08T20:35

2021-10-08T20:35

в мире

австрия

себастьян курц

александер ван дер беллен

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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил о правительственном кризисе в республике на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против канцлера Себастьяна Курца.Ранее лидер партии "Зеленые" Вернер Коглер на фоне расследований антикоррупционной прокуратуры против Курца и девяти его приближенных поставил под сомнение способность Курца продолжать исполнять обязанности канцлера и заявил, что проведет переговоры с лидерами парламентских фракций. Курц же выразил готовность сохранить коалиционное правительство с "Зелеными"."Это правительственный кризис, но не государственный. Государство и управление функционируют, основы нашего государства неприкосновенны", - заявил Ван дер Беллен.По его словам, подозрения прокуратуры в отношении канцлера и его приближённых серьезные."Мы пока не знаем, приведут ли эти расследования к обвинению или нет, поэтому до возможного приговора в суде для всех действует презумпция невиновности", - заявил президент.В данный момент партнёры Австрийский народной партии (АНП) Курца по правительственной коалиции - партия "Зелёные" - проводят переговоры с парламентскими фракциями всех партий в поиске альтернативы кабмина с АНП. Федеральный президент отказался давать рекомендации в этой связи, но пообещал народу Австрии обеспечить стабильное правительство.В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведёт расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Со стороны оппозиции звучат призывы об отставке канцлера. Сам Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству и заявил, что останется на своем посту, несмотря на расследование.Внеочередное заседание Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) состоится во вторник, на нем, как ожидается, Австрийская партия свободы, с которой АНП была в коалиции в предыдущем правительстве, инициирует голосование по вотуму недоверия Курцу.

https://ria.ru/20210827/kurts-1747186712.html

https://ria.ru/20210617/mir-1737430897.html

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в мире, австрия, себастьян курц, александер ван дер беллен