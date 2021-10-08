https://ria.ru/20211008/arest-1753685902.html

Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК

Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК - РИА Новости, 08.10.2021

Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК

Тверской суд Москвы попросили арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:33

2021-10-08T14:33

2021-10-08T16:45

пик

мошенничество

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы попросили арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Там добавили, что следствие ведет ГСУ ГУ МВД России по Москве, подозреваемому уже предъявили обвинение. Ему грозит до десяти лет колонии.Отмечается, что ранее он был вице-президентом по региональному развитию группы компаний "ПИК". Служба безопасности выявила злоупотребления при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиком на строительство ЖК в Санкт-Петербурге.По словам представителя компании, Лефель также незаконно расходовал деньги дольщиков. Девелопер оценивает ущерб от действий топ-менеджера в сто миллионов рублей.Застройщик отметил, что полностью завершил работы за свои средства, после чего обратился в правоохранительные органы. Возбуждены два уголовных дела, которые соединены в одно производство.В "ПИК" добавили, что по делу назначены многочисленные экспертизы и исследования. Компания признана потерпевшим и гражданским истцом и оказывает полное содействие расследованию.

https://ria.ru/20210925/strakhovanie-1751739805.html

https://realty.ria.ru/20210920/dolschiki-1750980808.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пик, мошенничество, происшествия, москва