https://ria.ru/20211008/arest-1753685902.html
Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК
Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК - РИА Новости, 08.10.2021
Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК
Тверской суд Москвы попросили арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:33
2021-10-08T14:33
2021-10-08T16:45
пик
мошенничество
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы попросили арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Там добавили, что следствие ведет ГСУ ГУ МВД России по Москве, подозреваемому уже предъявили обвинение. Ему грозит до десяти лет колонии.Отмечается, что ранее он был вице-президентом по региональному развитию группы компаний "ПИК". Служба безопасности выявила злоупотребления при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиком на строительство ЖК в Санкт-Петербурге.По словам представителя компании, Лефель также незаконно расходовал деньги дольщиков. Девелопер оценивает ущерб от действий топ-менеджера в сто миллионов рублей.Застройщик отметил, что полностью завершил работы за свои средства, после чего обратился в правоохранительные органы. Возбуждены два уголовных дела, которые соединены в одно производство.В "ПИК" добавили, что по делу назначены многочисленные экспертизы и исследования. Компания признана потерпевшим и гражданским истцом и оказывает полное содействие расследованию.
https://ria.ru/20210925/strakhovanie-1751739805.html
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пик, мошенничество, происшествия, москва
14:33 08.10.2021 (обновлено: 16:45 08.10.2021)
Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК
Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК Лефеля по делу о мошенничестве
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Тверской суд Москвы
попросили арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там добавили, что следствие ведет ГСУ ГУ МВД России по Москве, подозреваемому уже предъявили обвинение. Ему грозит до десяти лет колонии.
Отмечается, что ранее он был вице-президентом по региональному развитию группы компаний "ПИК". Служба безопасности выявила злоупотребления при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиком на строительство ЖК в Санкт-Петербурге.
По словам представителя компании, Лефель также незаконно расходовал деньги дольщиков. Девелопер оценивает ущерб от действий топ-менеджера в сто миллионов рублей.
Застройщик отметил, что полностью завершил работы за свои средства, после чего обратился в правоохранительные органы. Возбуждены два уголовных дела, которые соединены в одно производство.
В "ПИК" добавили, что по делу назначены многочисленные экспертизы и исследования. Компания признана потерпевшим и гражданским истцом и оказывает полное содействие расследованию.