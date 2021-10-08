Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/arest-1753685902.html
Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК
Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК - РИА Новости, 08.10.2021
Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК
Тверской суд Москвы попросили арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:33
2021-10-08T16:45
пик
мошенничество
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149456/79/1494567989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5269d19af0f7f143e0d0410e97dca11.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы попросили арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Там добавили, что следствие ведет ГСУ ГУ МВД России по Москве, подозреваемому уже предъявили обвинение. Ему грозит до десяти лет колонии.Отмечается, что ранее он был вице-президентом по региональному развитию группы компаний "ПИК". Служба безопасности выявила злоупотребления при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиком на строительство ЖК в Санкт-Петербурге.По словам представителя компании, Лефель также незаконно расходовал деньги дольщиков. Девелопер оценивает ущерб от действий топ-менеджера в сто миллионов рублей.Застройщик отметил, что полностью завершил работы за свои средства, после чего обратился в правоохранительные органы. Возбуждены два уголовных дела, которые соединены в одно производство.В "ПИК" добавили, что по делу назначены многочисленные экспертизы и исследования. Компания признана потерпевшим и гражданским истцом и оказывает полное содействие расследованию.
https://ria.ru/20210925/strakhovanie-1751739805.html
https://realty.ria.ru/20210920/dolschiki-1750980808.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149456/79/1494567989_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_959c12cbb74b95467f8cee306e5abfef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пик, мошенничество, происшествия, москва
14:33 08.10.2021 (обновлено: 16:45 08.10.2021)
 
Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК

Следствие попросило арестовать бывшего вице-президента ПИК Лефеля по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГлавный вход в здание группы компаний "ПИК"
Главный вход в здание группы компаний ПИК - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы попросили арестовать директора по региональному развитию ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там добавили, что следствие ведет ГСУ ГУ МВД России по Москве, подозреваемому уже предъявили обвинение. Ему грозит до десяти лет колонии.
Сотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 08:12
"Сбер" рассказал о популярных схемах мошенничества в страховании
Отмечается, что ранее он был вице-президентом по региональному развитию группы компаний "ПИК". Служба безопасности выявила злоупотребления при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиком на строительство ЖК в Санкт-Петербурге.
По словам представителя компании, Лефель также незаконно расходовал деньги дольщиков. Девелопер оценивает ущерб от действий топ-менеджера в сто миллионов рублей.
Застройщик отметил, что полностью завершил работы за свои средства, после чего обратился в правоохранительные органы. Возбуждены два уголовных дела, которые соединены в одно производство.
В "ПИК" добавили, что по делу назначены многочисленные экспертизы и исследования. Компания признана потерпевшим и гражданским истцом и оказывает полное содействие расследованию.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 14:50
Дольщики в трех регионах получат денежные компенсации
 
ПИКМошенничествоПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния