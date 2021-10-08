https://ria.ru/20211008/ankudinova-1753652862.html

Победительница "Ты супер!" Анкудинова похвасталась подарком Крутого

Победительница "Ты супер!" Анкудинова похвасталась подарком Крутого - РИА Новости, 08.10.2021

Победительница "Ты супер!" Анкудинова похвасталась подарком Крутого

Победительница шоу "Ты супер!" Диана Анкудинова в интервью Teleprogramma.pro рассказала о подарке Игоря Крутого – квартире в Москве. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T12:55

2021-10-08T12:55

2021-10-08T12:55

шоубиз

игорь крутой

"голос"

шоу "ты супер"

жилье

знаменитости

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Победительница шоу "Ты супер!" Диана Анкудинова в интервью Teleprogramma.pro рассказала о подарке Игоря Крутого – квартире в Москве.Девушка родилась на Дальнем Востоке, жила в детдоме, а затем переехала с приемными родителями в Тольятти. В 2018 году Диана перебралась в столицу. Диана отметила, что квартира оформлена на нее. Певица не стала раскрывать точный адрес своего проживания, но поделилась другими подробностями.Анкудинова поблагодарила композитора, отметив, что "Игорь Яковлевич – человек слова". Она также призналась, что рада, что в шоу-бизнесе есть такие люди.Помимо победы во втором сезоне "Ты супер!", Диана принимала участие в проекте "Голос" и "Шоумаскгоон".

https://ria.ru/20210917/meladze-1750545146.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь крутой, "голос", шоу "ты супер", жилье, знаменитости