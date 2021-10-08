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Шоубиз
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Победительница "Ты супер!" Анкудинова похвасталась подарком Крутого
Победительница "Ты супер!" Анкудинова похвасталась подарком Крутого - РИА Новости, 08.10.2021
Победительница "Ты супер!" Анкудинова похвасталась подарком Крутого
Победительница шоу "Ты супер!" Диана Анкудинова в интервью Teleprogramma.pro рассказала о подарке Игоря Крутого – квартире в Москве. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T12:55
2021-10-08T12:55
шоубиз
игорь крутой
"голос"
шоу "ты супер"
жилье
знаменитости
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Победительница шоу "Ты супер!" Диана Анкудинова в интервью Teleprogramma.pro рассказала о подарке Игоря Крутого – квартире в Москве.Девушка родилась на Дальнем Востоке, жила в детдоме, а затем переехала с приемными родителями в Тольятти. В 2018 году Диана перебралась в столицу. Диана отметила, что квартира оформлена на нее. Певица не стала раскрывать точный адрес своего проживания, но поделилась другими подробностями.Анкудинова поблагодарила композитора, отметив, что "Игорь Яковлевич – человек слова". Она также призналась, что рада, что в шоу-бизнесе есть такие люди.Помимо победы во втором сезоне "Ты супер!", Диана принимала участие в проекте "Голос" и "Шоумаскгоон".
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игорь крутой, "голос", шоу "ты супер", жилье, знаменитости
12:55 08.10.2021
 
Победительница "Ты супер!" Анкудинова похвасталась подарком Крутого

Диана Анкудинова похвасталась двухкомнатной квартирой в Москве от Игоря Крутого

© Фото : PR НТВПобедительница второго сезона проекта "Ты супер!" Диана Анкудинова на "Новогоднем квартирнике"
Победительница второго сезона проекта Ты супер! Диана Анкудинова на Новогоднем квартирнике - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : PR НТВ
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Победительница шоу "Ты супер!" Диана Анкудинова в интервью Teleprogramma.pro рассказала о подарке Игоря Крутого – квартире в Москве.
Девушка родилась на Дальнем Востоке, жила в детдоме, а затем переехала с приемными родителями в Тольятти. В 2018 году Диана перебралась в столицу.

"Во втором сезоне проекта "Ты супер!" Игорь Яковлевич Крутой решил исполнить мою самую заветную мечту и подарил мне квартиру в Москве, куда я и переехала", – сказала артистка.

Диана отметила, что квартира оформлена на нее. Певица не стала раскрывать точный адрес своего проживания, но поделилась другими подробностями.

"Это небольшая двухкомнатная квартира площадью 37 метров, но в хорошем удобном районе", – сказала артистка.

Анкудинова поблагодарила композитора, отметив, что "Игорь Яковлевич – человек слова". Она также призналась, что рада, что в шоу-бизнесе есть такие люди.
Помимо победы во втором сезоне "Ты супер!", Диана принимала участие в проекте "Голос" и "Шоумаскгоон".
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