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Известный голливудский актер избил человека
Звезда "Голодных игр" Вуди Харрельсон подрался с фотографом - РИА Новости, 08.10.2021
Известный голливудский актер избил человека
Американский актер Вуди Харрельсон ударил фотографа, который снимал его с дочерью. Об этом сообщает The Washington Post. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:27
2021-10-08T16:03
в мире
вуди харрельсон
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский актер Вуди Харрельсон ударил фотографа, который снимал его с дочерью. Об этом сообщает The Washington Post.По данным полиции, инцидент произошел в баре на крыше отеля Watergate в американской столице.Незнакомый мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал Харрельсона и его дочь. Актер подошел к нему и попросил удалить снимки, однако тот накинулся на него и пытался схватить за шею.В ответ Харрельсону пришлось ударить незнакомца.Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.Актер и продюсер Вуди Харрельсон известен зрителям по многочисленным ролям в кино. В его послужном списке такие фильмы, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009), "2012" (2009), "Голодные игры" (2012), "Иллюзия обмана" (2013), "Веном"(2018). Обладатель премии "Эмми", трехкратный номинант на премию "Оскар", четырехкратный номинант на "Золотой глобус".
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в мире, вуди харрельсон
15:27 08.10.2021 (обновлено: 16:03 08.10.2021)
 
Звезда "Голодных игр" Вуди Харрельсон подрался с фотографом

Сыгравший в "Голодных играх" актер Харрельсон ударил фотографа за отказ удалить его снимок

© AP Photo / Joel Ryan/InvisionАмериканский актер Вуди Харрельсон
Американский актер Вуди Харрельсон - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Joel Ryan/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский актер Вуди Харрельсон ударил фотографа, который снимал его с дочерью. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным полиции, инцидент произошел в баре на крыше отеля Watergate в американской столице.
Незнакомый мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал Харрельсона и его дочь. Актер подошел к нему и попросил удалить снимки, однако тот накинулся на него и пытался схватить за шею.
В ответ Харрельсону пришлось ударить незнакомца.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Актер и продюсер Вуди Харрельсон известен зрителям по многочисленным ролям в кино. В его послужном списке такие фильмы, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009), "2012" (2009), "Голодные игры" (2012), "Иллюзия обмана" (2013), "Веном"(2018). Обладатель премии "Эмми", трехкратный номинант на премию "Оскар", четырехкратный номинант на "Золотой глобус".
Актер Владимир Епифанцев на пресс-конференции участников фестиваля остросюжетного кино и хоррор фильмов Капля - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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В миреВуди Харрельсон
 
 
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