https://ria.ru/20211008/akter-1753697439.html

Известный голливудский актер избил человека

Звезда "Голодных игр" Вуди Харрельсон подрался с фотографом - РИА Новости, 08.10.2021

Известный голливудский актер избил человека

Американский актер Вуди Харрельсон ударил фотографа, который снимал его с дочерью. Об этом сообщает The Washington Post. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:27

2021-10-08T15:27

2021-10-08T16:03

в мире

вуди харрельсон

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский актер Вуди Харрельсон ударил фотографа, который снимал его с дочерью. Об этом сообщает The Washington Post.По данным полиции, инцидент произошел в баре на крыше отеля Watergate в американской столице.Незнакомый мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал Харрельсона и его дочь. Актер подошел к нему и попросил удалить снимки, однако тот накинулся на него и пытался схватить за шею.В ответ Харрельсону пришлось ударить незнакомца.Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.Актер и продюсер Вуди Харрельсон известен зрителям по многочисленным ролям в кино. В его послужном списке такие фильмы, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009), "2012" (2009), "Голодные игры" (2012), "Иллюзия обмана" (2013), "Веном"(2018). Обладатель премии "Эмми", трехкратный номинант на премию "Оскар", четырехкратный номинант на "Золотой глобус".

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/epifantsev-1597236078.html

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в мире, вуди харрельсон