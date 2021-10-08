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Известный голливудский актер избил человека
Звезда "Голодных игр" Вуди Харрельсон подрался с фотографом - РИА Новости, 08.10.2021
Известный голливудский актер избил человека
Американский актер Вуди Харрельсон ударил фотографа, который снимал его с дочерью. Об этом сообщает The Washington Post. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:27
2021-10-08T15:27
2021-10-08T16:03
в мире
вуди харрельсон
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американский актер Вуди Харрельсон ударил фотографа, который снимал его с дочерью. Об этом сообщает The Washington Post.По данным полиции, инцидент произошел в баре на крыше отеля Watergate в американской столице.Незнакомый мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал Харрельсона и его дочь. Актер подошел к нему и попросил удалить снимки, однако тот накинулся на него и пытался схватить за шею.В ответ Харрельсону пришлось ударить незнакомца.Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.Актер и продюсер Вуди Харрельсон известен зрителям по многочисленным ролям в кино. В его послужном списке такие фильмы, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009), "2012" (2009), "Голодные игры" (2012), "Иллюзия обмана" (2013), "Веном"(2018). Обладатель премии "Эмми", трехкратный номинант на премию "Оскар", четырехкратный номинант на "Золотой глобус".
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в мире, вуди харрельсон
15:27 08.10.2021 (обновлено: 16:03 08.10.2021)
Звезда "Голодных игр" Вуди Харрельсон подрался с фотографом
Сыгравший в "Голодных играх" актер Харрельсон ударил фотографа за отказ удалить его снимок
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Американский актер Вуди Харрельсон
ударил фотографа, который снимал его с дочерью. Об этом сообщает The Washington Post
.
По данным полиции, инцидент произошел в баре на крыше отеля Watergate в американской столице.
Незнакомый мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал Харрельсона и его дочь. Актер подошел к нему и попросил удалить снимки, однако тот накинулся на него и пытался схватить за шею.
В ответ Харрельсону пришлось ударить незнакомца.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Актер и продюсер Вуди Харрельсон известен зрителям по многочисленным ролям в кино. В его послужном списке такие фильмы, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009), "2012" (2009), "Голодные игры" (2012), "Иллюзия обмана" (2013), "Веном"(2018). Обладатель премии "Эмми", трехкратный номинант на премию "Оскар", четырехкратный номинант на "Золотой глобус".