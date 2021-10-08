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Роль российского офицера дорого обошлась украинскому актеру
Украинского актера жестко раскритиковали за роль российского офицера - РИА Новости, 08.10.2021
Роль российского офицера дорого обошлась украинскому актеру
Украинский актер Виталий Салий подвергся нападкам в Сети из-за роли российского офицера в новом сериале. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:27
2021-10-08T09:44
в мире
украина
лариса ницой
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украинский актер Виталий Салий подвергся нападкам в Сети из-за роли российского офицера в новом сериале.Так, скандально известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором осудила выбор актера.Некоторые подписчики активистки поддержали ее, назвав актера "сорняком, который пророс на украинской земле".Однако были и те, кто не согласился с мнением Ницой, отметив, что актеры так же, как и спортсмены, находятся вне политики."А загнали мальчиков в окопы сумасшедшие националисты типа Ларисы, и сидят напротив мальчиков во вражеских окопах такие же украинские мальчики... просто чтобы украинские олигархи могли деньги заработать", – поддержал его другой.Украинская писательница известна своими антироссийскими высказываниями. Она неоднократно устраивала скандалы из-за русской речи, призывала переименовать русский язык в московский и выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, назвав их произведения "щупальцами русского мира".
https://ria.ru/20211007/otlichie-1753533436.html
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в мире, украина, лариса ницой
09:27 08.10.2021 (обновлено: 09:44 08.10.2021)
 
Украинского актера жестко раскритиковали за роль российского офицера

Пользователи Facebook назвали украинского актера сорняком за роль российского офицера

© Фото : Гамма ПродакшнВиталий Салий в сериале "Бухта Глубокая"
Виталий Салий в сериале Бухта Глубокая - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Гамма Продакшн
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украинский актер Виталий Салий подвергся нападкам в Сети из-за роли российского офицера в новом сериале.
Так, скандально известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором осудила выбор актера.
"Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погоны не жмут? Пока наши ребята в окопах сидят, пока враги заграбастали у нас корабли, украинский актер играет в московском сериале их военного доблестного морячка", – написала она.
Некоторые подписчики активистки поддержали ее, назвав актера "сорняком, который пророс на украинской земле".
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Однако были и те, кто не согласился с мнением Ницой, отметив, что актеры так же, как и спортсмены, находятся вне политики.
"У тебя опять обострилось чувство зависти, твои ребята в окопах в большинстве своем говорят на русском, а то что снимают в Украине смотреть просто невозможно", – ответил один из них.
"А загнали мальчиков в окопы сумасшедшие националисты типа Ларисы, и сидят напротив мальчиков во вражеских окопах такие же украинские мальчики... просто чтобы украинские олигархи могли деньги заработать", – поддержал его другой.
Украинская писательница известна своими антироссийскими высказываниями. Она неоднократно устраивала скандалы из-за русской речи, призывала переименовать русский язык в московский и выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, назвав их произведения "щупальцами русского мира".
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