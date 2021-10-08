https://ria.ru/20211008/akter-1753616684.html

Роль российского офицера дорого обошлась украинскому актеру

Украинского актера жестко раскритиковали за роль российского офицера - РИА Новости, 08.10.2021

Роль российского офицера дорого обошлась украинскому актеру

Украинский актер Виталий Салий подвергся нападкам в Сети из-за роли российского офицера в новом сериале. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:27

2021-10-08T09:27

2021-10-08T09:44

в мире

украина

лариса ницой

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Украинский актер Виталий Салий подвергся нападкам в Сети из-за роли российского офицера в новом сериале.Так, скандально известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором осудила выбор актера.Некоторые подписчики активистки поддержали ее, назвав актера "сорняком, который пророс на украинской земле".Однако были и те, кто не согласился с мнением Ницой, отметив, что актеры так же, как и спортсмены, находятся вне политики."А загнали мальчиков в окопы сумасшедшие националисты типа Ларисы, и сидят напротив мальчиков во вражеских окопах такие же украинские мальчики... просто чтобы украинские олигархи могли деньги заработать", – поддержал его другой.Украинская писательница известна своими антироссийскими высказываниями. Она неоднократно устраивала скандалы из-за русской речи, призывала переименовать русский язык в московский и выступала против изучения творчества Пушкина, Лермонтова и Достоевского, назвав их произведения "щупальцами русского мира".

https://ria.ru/20211007/otlichie-1753533436.html

https://ria.ru/20210806/yazyk-1744619270.html

украина

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в мире, украина, лариса ницой