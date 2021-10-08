Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211008/afganistan-1753633099.html
Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану
Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану - РИА Новости, 08.10.2021
Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану
Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану, находится в контакте с РФ и всеми сторонами по вопросу проведения, заявил на брифинге РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:08
2021-10-08T11:22
захват власти в афганистане талибами
в мире
китай
афганистан
москва
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg
ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану, находится в контакте с РФ и всеми сторонами по вопросу проведения, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов принять участие во встрече "московского формата" 20 октября.Он отметил, что Китай поддерживает контакты и координацию с Россией и всеми вовлеченными сторонами по этому вопросу."Московский формат" был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751820366.html
китай
афганистан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c759ef80a764d41080130222939be3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, китай, афганистан, москва, мид кнр
11:08 08.10.2021 (обновлено: 11:22 08.10.2021)
 
Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану

МИД Китая подтвердил получение приглашения на встречу "московского формата" по Афганистану

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану, находится в контакте с РФ и всеми сторонами по вопросу проведения, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов принять участие во встрече "московского формата" 20 октября.
"Могу подтвердить, что Китай уже получил приглашение российской стороны", - заявил дипломат.
Он отметил, что Китай поддерживает контакты и координацию с Россией и всеми вовлеченными сторонами по этому вопросу.
"Московский формат" был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 21:40Захват власти в Афганистане талибами
Лавров рассказал об участии России в продвижении афганского урегулирования
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКитайАфганистанМоскваМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
01:07В Британии рассказали, как страна "оказалась во власти Путина"
Лента новостейМолния