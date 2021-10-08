https://ria.ru/20211008/afganistan-1753633099.html

Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану

Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану - РИА Новости, 08.10.2021

Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану

Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану, находится в контакте с РФ и всеми сторонами по вопросу проведения, заявил на брифинге РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:08

2021-10-08T11:08

2021-10-08T11:22

захват власти в афганистане талибами

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ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Китай получил приглашение на встречу "московского формата" по Афганистану, находится в контакте с РФ и всеми сторонами по вопросу проведения, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что Россия пригласила талибов принять участие во встрече "московского формата" 20 октября.Он отметил, что Китай поддерживает контакты и координацию с Россией и всеми вовлеченными сторонами по этому вопросу."Московский формат" был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210925/afganistan-1751820366.html

китай

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москва

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