https://ria.ru/20211007/afganistan-1753484753.html

Талибов пригласили в Москву для участия в переговорах по Афганистану

Талибов пригласили в Москву для участия в переговорах по Афганистану - РИА Новости, 07.10.2021

Талибов пригласили в Москву для участия в переговорах по Афганистану

РФ пригласила талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) принять участие во встрече "московского формата" по Афганистану 20... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:30

2021-10-07T12:30

2021-10-07T12:37

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. РФ пригласила талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) принять участие во встрече "московского формата" по Афганистану 20 октября, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Да", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.Дипломат не стал уточнять, кто именно возглавит делегацию талибов.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211007/afganistan-1753468423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, москва, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов