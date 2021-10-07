https://ria.ru/20211007/afganistan-1753484753.html
Талибов пригласили в Москву для участия в переговорах по Афганистану
Талибов пригласили в Москву для участия в переговорах по Афганистану - РИА Новости, 07.10.2021
Талибов пригласили в Москву для участия в переговорах по Афганистану
РФ пригласила талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) принять участие во встрече "московского формата" по Афганистану 20... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:30
2021-10-07T12:30
2021-10-07T12:37
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. РФ пригласила талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) принять участие во встрече "московского формата" по Афганистану 20 октября, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Да", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.Дипломат не стал уточнять, кто именно возглавит делегацию талибов.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, москва, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов
12:30 07.10.2021 (обновлено: 12:37 07.10.2021)
Талибов пригласили в Москву для участия в переговорах по Афганистану
МИД пригласил делегацию талибов в Москву на переговоры по Афганистану 20 октября