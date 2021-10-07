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Талибов пригласили в Москву для участия в переговорах по Афганистану
Талибов пригласили в Москву для участия в переговорах по Афганистану - РИА Новости, 07.10.2021
Талибов пригласили в Москву для участия в переговорах по Афганистану
РФ пригласила талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) принять участие во встрече "московского формата" по Афганистану 20... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:30
2021-10-07T12:37
в мире
афганистан
москва
россия
талибан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. РФ пригласила талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) принять участие во встрече "московского формата" по Афганистану 20 октября, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Да", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.Дипломат не стал уточнять, кто именно возглавит делегацию талибов.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211007/afganistan-1753468423.html
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в мире, афганистан, москва, россия, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов
12:30 07.10.2021 (обновлено: 12:37 07.10.2021)
 
Талибов пригласили в Москву для участия в переговорах по Афганистану

МИД пригласил делегацию талибов в Москву на переговоры по Афганистану 20 октября

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан" на заседании Московского формата консультаций по Афганистану
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. РФ пригласила талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) принять участие во встрече "московского формата" по Афганистану 20 октября, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Да", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
Дипломат не стал уточнять, кто именно возглавит делегацию талибов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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В миреАфганистанМоскваРоссияТалибанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир Кабулов
 
 
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