https://ria.ru/20211007/zubareva-1753452040.html
Юлия Зубарева
Юлия Зубарева - РИА Новости, 07.10.2021
Юлия Зубарева
О вакцинации моя семья задумалась еще до того, как появилась вакцина. Дело оказалось серьезным, так как у родственников имелись противопоказания. Изучая... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:55
2021-10-07T11:55
2021-10-07T12:01
сохрани друга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753451460_0:364:1080:972_1920x0_80_0_0_a71d938aca1fd2b6615a9b664830bfff.jpg
О вакцинации моя семья задумалась еще до того, как появилась вакцина. Дело оказалось серьезным, так как у родственников имелись противопоказания. Изучая подробно состав и действие каждой из вакцин, мы пришли к выводу пройти тщательное обследование общего здоровья и принять взвешенное решение. Конечно же, очень сильно мотивировало желание сохранить жизнь и здоровье нашим родителям. В результате и муж, и отец вакцинацию пережили легко. Своей уверенностью в отечественной медицине я вдохновила и подругу, и родителей мужа. Сейчас ситуация в мире развивается таким образом, что в наших же интересах думать о здоровье и безопасности других людей. Маска, гигиена и вакцина – это все, что мы пока можем сделать в борьбе с ковидом.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753451460_0:151:1080:961_1920x0_80_0_0_fdd836c47a853d6f23c1f38eefa02ebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
О вакцинации моя семья задумалась еще до того, как появилась вакцина. Дело оказалось серьезным, так как у родственников имелись противопоказания. Изучая подробно состав и действие каждой из вакцин, мы пришли к выводу пройти тщательное обследование общего здоровья и принять взвешенное решение. Конечно же, очень сильно мотивировало желание сохранить жизнь и здоровье нашим родителям. В результате и муж, и отец вакцинацию пережили легко. Своей уверенностью в отечественной медицине я вдохновила и подругу, и родителей мужа.
Сейчас ситуация в мире развивается таким образом, что в наших же интересах думать о здоровье и безопасности других людей. Маска, гигиена и вакцина – это все, что мы пока можем сделать в борьбе с ковидом.