https://ria.ru/20211007/zubareva-1753452040.html

Юлия Зубарева

Юлия Зубарева - РИА Новости, 07.10.2021

Юлия Зубарева

О вакцинации моя семья задумалась еще до того, как появилась вакцина. Дело оказалось серьезным, так как у родственников имелись противопоказания. Изучая... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:55

2021-10-07T11:55

2021-10-07T12:01

сохрани друга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753451460_0:364:1080:972_1920x0_80_0_0_a71d938aca1fd2b6615a9b664830bfff.jpg

О вакцинации моя семья задумалась еще до того, как появилась вакцина. Дело оказалось серьезным, так как у родственников имелись противопоказания. Изучая подробно состав и действие каждой из вакцин, мы пришли к выводу пройти тщательное обследование общего здоровья и принять взвешенное решение. Конечно же, очень сильно мотивировало желание сохранить жизнь и здоровье нашим родителям. В результате и муж, и отец вакцинацию пережили легко. Своей уверенностью в отечественной медицине я вдохновила и подругу, и родителей мужа. Сейчас ситуация в мире развивается таким образом, что в наших же интересах думать о здоровье и безопасности других людей. Маска, гигиена и вакцина – это все, что мы пока можем сделать в борьбе с ковидом.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60