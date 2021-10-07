https://ria.ru/20211007/zhilchikov-1753452154.html
Алексей Жильчиков
Алексей Жильчиков - РИА Новости, 07.10.2021
Алексей Жильчиков
"Из Парижа в Склиф" – это не название фильма, а емкое описание моей истории болезни коронавирусом. Умудрился зариться, когда был в отпуске во Франции еще в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:55
2021-10-07T11:55
2021-10-07T12:01
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"Из Парижа в Склиф" – это не название фильма, а емкое описание моей истории болезни коронавирусом. Умудрился зариться, когда был в отпуске во Франции еще в марте 2020 года, тогда пандемия только набирала обороты. Уже дома почувствовал себя плохо и через несколько дней на скорой увезли в НИИ Склифосовского. Я был одним из первых, кто прошел все эти круги ада. Никогда не забуду ошарашенное лицо консьержки, когда за мной приехали "люди в скафандрах", не все еще привыкли к ним тогда. Больше не планирую проходить этот конвейер и не желаю этого своим близким, поэтому сделал прививку сам и настойчиво посоветовал своей семье сделать то же самое.
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"Из Парижа в Склиф" – это не название фильма, а емкое описание моей истории болезни коронавирусом. Умудрился зариться, когда был в отпуске во Франции еще в марте 2020 года, тогда пандемия только набирала обороты. Уже дома почувствовал себя плохо и через несколько дней на скорой увезли в НИИ Склифосовского. Я был одним из первых, кто прошел все эти круги ада. Никогда не забуду ошарашенное лицо консьержки, когда за мной приехали "люди в скафандрах", не все еще привыкли к ним тогда. Больше не планирую проходить этот конвейер и не желаю этого своим близким, поэтому сделал прививку сам и настойчиво посоветовал своей семье сделать то же самое.