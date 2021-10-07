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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 07.10.2021
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8
Подземный толчок магнитудой 4,8 произошел в ночь на четверг в акватории Тихого океана на востоке Камчатки, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T01:54
2021-10-07T01:54
происшествия
землетрясение
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
тихий океан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,8 произошел в ночь на четверг в акватории Тихого океана на востоке Камчатки, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 2.30 по местному времени (17.30 мск среды) в 102 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 42 километра, следует из сообщения геофизической службы.В МЧС региона сообщили, что жители полуострова в оперативные службы и ЕДДС не обращались.
https://ria.ru/20210922/zemletryasenie-1751378165.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, землетрясение, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, тихий океан
01:54 07.10.2021
 
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8

В акватории Тихого океана на востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8

© РИА Новости / Алексей ФилипповПобережье Тихого океана в Камчатском крае
Побережье Тихого океана в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,8 произошел в ночь на четверг в акватории Тихого океана на востоке Камчатки, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Толчок зафиксировали в 2.30 по местному времени (17.30 мск среды) в 102 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 42 километра, следует из сообщения геофизической службы.
В МЧС региона сообщили, что жители полуострова в оперативные службы и ЕДДС не обращались.
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ПроисшествияЗемлетрясениеПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукТихий океан
 
 
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