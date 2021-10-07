https://ria.ru/20211007/zemletryasenie-1753441206.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 07.10.2021

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8

Подземный толчок магнитудой 4,8 произошел в ночь на четверг в акватории Тихого океана на востоке Камчатки, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T01:54

2021-10-07T01:54

2021-10-07T01:54

происшествия

землетрясение

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

тихий океан

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 окт - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,8 произошел в ночь на четверг в акватории Тихого океана на востоке Камчатки, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 2.30 по местному времени (17.30 мск среды) в 102 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 42 километра, следует из сообщения геофизической службы.В МЧС региона сообщили, что жители полуострова в оперативные службы и ЕДДС не обращались.

https://ria.ru/20210922/zemletryasenie-1751378165.html

петропавловск-камчатский

тихий океан

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2021

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происшествия, землетрясение, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, тихий океан