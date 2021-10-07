https://ria.ru/20211007/zelenskiy-1753487957.html
В Кремле рассказали о контактах с офисом президента Украины
В Кремле рассказали о контактах с офисом президента Украины - РИА Новости, 07.10.2021
В Кремле рассказали о контактах с офисом президента Украины
Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и Кремлем есть контакты с целью нащупать перечень вопросов для встречи двух лидеров, но понимание по ней... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:48
2021-10-07T12:48
2021-10-07T12:58
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
политика
украина
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и Кремлем есть контакты с целью нащупать перечень вопросов для встречи двух лидеров, но понимание по ней пока отсутствует, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили о том, что действительно между офисом президента Украины и администрацией президента, с нашей стороны это (Дмитрий) Козак, действительно осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. И озвучивались, формулировались разные предложения. Но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствуют", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752857477.html
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владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, политика, украина, россия
12:48 07.10.2021 (обновлено: 12:58 07.10.2021)
В Кремле рассказали о контактах с офисом президента Украины
Песков: контакты с офисом Зеленского есть, но понимания по вопросу встречи лидеров нет