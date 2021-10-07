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Спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти
Спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти - РИА Новости, 07.10.2021
Спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что за два года у власти команды президента Владимира Зеленского принцип "закон один для всех" стал... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:36
2021-10-07T11:36
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
руслан стефанчук
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что за два года у власти команды президента Владимира Зеленского принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все - врагам закон"."Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, с которым мы шли, – право народа – стал принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона изменен на политическую целесообразность. Принцип (права) на собственную позицию и свободу слова изменил принцип "кто не с нами, тот против нас". Принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все - врагам закон". А принцип, что офшоры для власти – позор, стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОП они есть", - сказал Разумков, выступая в Раде в ходе рассмотрения вопроса о его отставке.По его мнению, украинский парламент при любых штормах должен оставаться предохранителем и точкой равновесия и баланса. "Это будет зависеть от каждого из вас, здесь не будет коллективной ответственности. Для Украины парламент должен оставаться субъектной институцией, иначе это путь к потере демократии и узурпации к власти", - добавил Разумков.Парламент Украины в четверг рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера парламента, которую инициировали депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа". В партии власти объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды президента, был против санкционной политики и борьбы с олигархами. Разумков эти обвинения отрицает, отмечая, что пытался создать баланс в работе парламента. Преемником Разумкова на посту в партии власти хотят видеть первого вице-спикера Руслана Стефанчука, который также был избран в Раду от партии "Слуга народа".
https://ria.ru/20210827/diletanty-1747473549.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков, руслан стефанчук
11:36 07.10.2021
 
Спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти

Спикер Рады Разумков: Зеленский изменил главный принцип на "друзьям все - врагам закон"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что за два года у власти команды президента Владимира Зеленского принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все - врагам закон".
"Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, с которым мы шли, – право народа – стал принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона изменен на политическую целесообразность. Принцип (права) на собственную позицию и свободу слова изменил принцип "кто не с нами, тот против нас". Принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все - врагам закон". А принцип, что офшоры для власти – позор, стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОП они есть", - сказал Разумков, выступая в Раде в ходе рассмотрения вопроса о его отставке.
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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По его мнению, украинский парламент при любых штормах должен оставаться предохранителем и точкой равновесия и баланса. "Это будет зависеть от каждого из вас, здесь не будет коллективной ответственности. Для Украины парламент должен оставаться субъектной институцией, иначе это путь к потере демократии и узурпации к власти", - добавил Разумков.
Парламент Украины в четверг рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера парламента, которую инициировали депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа". В партии власти объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды президента, был против санкционной политики и борьбы с олигархами. Разумков эти обвинения отрицает, отмечая, что пытался создать баланс в работе парламента. Преемником Разумкова на посту в партии власти хотят видеть первого вице-спикера Руслана Стефанчука, который также был избран в Раду от партии "Слуга народа".
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