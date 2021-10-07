https://ria.ru/20211007/zelenskiy-1753472569.html

Спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти

Спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти - РИА Новости, 07.10.2021

Спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что за два года у власти команды президента Владимира Зеленского принцип "закон один для всех" стал... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:36

2021-10-07T11:36

2021-10-07T11:36

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

партия "слуга народа"

дмитрий разумков

руслан стефанчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9daa95d687652457b946399caa9c92e.jpg

КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что за два года у власти команды президента Владимира Зеленского принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все - врагам закон"."Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, с которым мы шли, – право народа – стал принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона изменен на политическую целесообразность. Принцип (права) на собственную позицию и свободу слова изменил принцип "кто не с нами, тот против нас". Принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все - врагам закон". А принцип, что офшоры для власти – позор, стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОП они есть", - сказал Разумков, выступая в Раде в ходе рассмотрения вопроса о его отставке.По его мнению, украинский парламент при любых штормах должен оставаться предохранителем и точкой равновесия и баланса. "Это будет зависеть от каждого из вас, здесь не будет коллективной ответственности. Для Украины парламент должен оставаться субъектной институцией, иначе это путь к потере демократии и узурпации к власти", - добавил Разумков.Парламент Украины в четверг рассмотрит вопрос об отставке Разумкова с поста спикера парламента, которую инициировали депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа". В партии власти объяснили инициативу тем, что нынешний спикер Рады якобы перестал быть членом команды президента, был против санкционной политики и борьбы с олигархами. Разумков эти обвинения отрицает, отмечая, что пытался создать баланс в работе парламента. Преемником Разумкова на посту в партии власти хотят видеть первого вице-спикера Руслана Стефанчука, который также был избран в Раду от партии "Слуга народа".

https://ria.ru/20210827/diletanty-1747473549.html

https://ria.ru/20211006/krakh-1753351864.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков, руслан стефанчук