Польша начнет строить капитальный забор на границе с Белоруссией
В Польше заявили о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости. Власти Польши решили строить капитальный забор на границе с Белоруссией, заявил председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
"Принято решение, в том числе финансовое, о строительстве серьезного заграждения. Не такого временного характера, а такого, который действительно тяжело преодолеть", - сказал Качиньский журналистам.
Он пояснил, что заграждение будет строиться "на той части границы, которая не идет по линии Буга".
"Как долго это будет продолжаться – не знаю. Все зависит от предприятий, которые уже выбраны. Уже есть проект. Вчера на заседании комитета безопасности он был продемонстрирован", - добавил Качиньский.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Пограничная стража сообщала, что в сентябре было зафиксировано 7535 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было 120.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.