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Краснокнижного ястреба заметили во дворе жилого дома на западе Москвы
Краснокнижного ястреба заметили во дворе жилого дома на западе Москвы - РИА Новости, 08.10.2021
Краснокнижного ястреба заметили во дворе жилого дома на западе Москвы
Краснокнижного ястреба заметили во дворе жилого дома на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.10.2021
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Краснокнижного ястреба заметили во дворе жилого дома на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Во дворе жилого дома на западе столицы заметили краснокнижную птицу. О ястребе на детской площадке сообщили жители одного из домов на Минской улице. Специалисты оперативно прибыли на место, но птицы там уже не оказалось. Изучив видеоролик неравнодушных горожан, сотрудники Центра реабилитации диких животных сделали вывод, что птица здорова. Однако решено понаблюдать за местом обнаружения ястреба еще несколько дней", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по мнению специалистов, ястреб, как и другие хищные птицы в это время года, направлялся на юг, на детской площадке он остановился передохнуть и перекусить, а после продолжил путь.Ястребы занесены в Красную книгу Москвы. Сейчас их можно встретить только в лесопарках столицы.
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москва, городское хозяйство москвы
20:28 07.10.2021 (обновлено: 10:40 08.10.2021)
 

Краснокнижного ястреба заметили во дворе жилого дома на западе Москвы

© РИА Новости / Илья ПиталевКраснокнижный ястреб
Краснокнижный ястреб - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Краснокнижного ястреба заметили во дворе жилого дома на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Во дворе жилого дома на западе столицы заметили краснокнижную птицу. О ястребе на детской площадке сообщили жители одного из домов на Минской улице. Специалисты оперативно прибыли на место, но птицы там уже не оказалось. Изучив видеоролик неравнодушных горожан, сотрудники Центра реабилитации диких животных сделали вывод, что птица здорова. Однако решено понаблюдать за местом обнаружения ястреба еще несколько дней", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, по мнению специалистов, ястреб, как и другие хищные птицы в это время года, направлялся на юг, на детской площадке он остановился передохнуть и перекусить, а после продолжил путь.
Ястребы занесены в Красную книгу Москвы. Сейчас их можно встретить только в лесопарках столицы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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