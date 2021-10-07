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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211007/yaroslavl-1753575820.html
Ярославская область подписала соглашения на 10 миллиардов рублей
Ярославская область подписала соглашения на 10 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.10.2021
Ярославская область подписала соглашения на 10 миллиардов рублей
Более 10 миллиардов рублей будет инвестировано в Ярославскую область по итогам 15 соглашений, подписанных делегацией региона в ходе XXIII Российской... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:16
2021-10-07T19:16
ярославская область
экономика
ярославская область
золотая осень (выставка)
дмитрий миронов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Более 10 миллиардов рублей будет инвестировано в Ярославскую область по итогам 15 соглашений, подписанных делегацией региона в ходе XXIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2021", сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов."На XXIII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2021" делегация Ярославской области, возглавляемая правительством региона, подписала 15 новых инвестиционных соглашений. Общий объем инвестиций в рамках всех подписанных соглашений – свыше 10 миллиардов рублей. В результате реализации проектов будет создано более 750 рабочих мест, а областной и местные бюджеты получат дополнительно порядка полумиллиарда рублей в виде налоговых отчислений", – приводятся слова губернатора.Глава региона также отметил, что на сегодняшний день инвестиционный портфель в агропромышленном комплексе Ярославской области достиг более чем 35 миллиардов рублей. Эта цифра свидетельствует о стабильном развитии агропромышленного комплекса региона и сельских территорий. По словам губернатора, правительство Ярославской области намерено привлекать новых инвесторов, которые будут создавать новые бренды и производить востребованную и качественную продукцию, поддерживая гастрономическую славу края.В числе подписанных правительством области документов – соглашение с компанией "Рыбинское море", которая планирует инвестировать 278 миллионов рублей в разведение радужной форели. Кроме того, региональное правительство подписало соглашение с Центром промышленности Республики Болгария в Москве."Мы готовы развивать не только культурное сотрудничество, но и деловое партнерство. Поэтому предлагаем рассмотреть вопросы по организации совместных бизнес-миссий, круглых столов, фестивалей национальной кухни с участием товаропроизводителей Ярославской области и Республики Болгария с целью увеличения взаимных контактов и поставок. Болгарские товары, в том числе продукты питания, пользуются у нас особым доверием и устойчивым спросом", - сказал заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов.Он также добавил, что Ярославская область обладает высоким экспортным потенциалом. В настоящее время регион поставляет в Болгарию кондитерские изделия, кофе, чай, цикорий, есть и другая продукция, которая может быть востребована болгарскими потребителями.
https://ria.ru/20211006/lager-1753350511.html
https://ria.ru/20211004/yaroslavl-1752284931.html
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экономика, ярославская область, золотая осень (выставка), дмитрий миронов
19:16 07.10.2021
 
Ярославская область подписала соглашения на 10 миллиардов рублей

Ярославская область подписала соглашения на 10 млрд рублей на выставке "Золотая осень"

© Фото : правительство Ярославской областиСтенд Ярославской области на выставке "Золотая осень"
Стенд Ярославской области на выставке Золотая осень - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : правительство Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Более 10 миллиардов рублей будет инвестировано в Ярославскую область по итогам 15 соглашений, подписанных делегацией региона в ходе XXIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2021", сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
"На XXIII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2021" делегация Ярославской области, возглавляемая правительством региона, подписала 15 новых инвестиционных соглашений. Общий объем инвестиций в рамках всех подписанных соглашений – свыше 10 миллиардов рублей. В результате реализации проектов будет создано более 750 рабочих мест, а областной и местные бюджеты получат дополнительно порядка полумиллиарда рублей в виде налоговых отчислений", – приводятся слова губернатора.
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Глава региона также отметил, что на сегодняшний день инвестиционный портфель в агропромышленном комплексе Ярославской области достиг более чем 35 миллиардов рублей. Эта цифра свидетельствует о стабильном развитии агропромышленного комплекса региона и сельских территорий. По словам губернатора, правительство Ярославской области намерено привлекать новых инвесторов, которые будут создавать новые бренды и производить востребованную и качественную продукцию, поддерживая гастрономическую славу края.
В числе подписанных правительством области документов – соглашение с компанией "Рыбинское море", которая планирует инвестировать 278 миллионов рублей в разведение радужной форели. Кроме того, региональное правительство подписало соглашение с Центром промышленности Республики Болгария в Москве.
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"Мы готовы развивать не только культурное сотрудничество, но и деловое партнерство. Поэтому предлагаем рассмотреть вопросы по организации совместных бизнес-миссий, круглых столов, фестивалей национальной кухни с участием товаропроизводителей Ярославской области и Республики Болгария с целью увеличения взаимных контактов и поставок. Болгарские товары, в том числе продукты питания, пользуются у нас особым доверием и устойчивым спросом", - сказал заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов.
Он также добавил, что Ярославская область обладает высоким экспортным потенциалом. В настоящее время регион поставляет в Болгарию кондитерские изделия, кофе, чай, цикорий, есть и другая продукция, которая может быть востребована болгарскими потребителями.
 
Ярославская областьЭкономикаЯрославская областьЗолотая осень (выставка)Дмитрий Миронов
 
 
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