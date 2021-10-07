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Новый премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией
Новый премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией - РИА Новости, 07.10.2021
Новый премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего первого после заступления на пост разговора с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:39
2021-10-07T13:39
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
япония
владимир путин
фумио кисида
россия
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ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего первого после заступления на пост разговора с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение продолжать переговоры по мирному договору на основании имеющихся соглашений, в том числе достигнутого в 2018 году в Сингапуре."Подтвердили, что переговоры будут проводиться на основании уже имеющихся соглашений", - цитирует агентство Киодо слова Кисиды.Ранее в четверг состоялся разговор главы Японии и России. Президент РФ Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с назначением на пост.Как ранее сообщило агентство Киодо, в ходе разговора Владимир Путин выразил готовность провести личную встречу с Фумио Кисидой и стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора между стран. В свою очередь, Кисида выразил позицию японского правительства, согласно которой Токио хотел бы продолжить диалог по достижении мирного договора с учетом разрешения территориального вопроса.Фумио Кисида, победивший на партийных выборах 29 сентября, в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210929/yaponiya-1752331209.html
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в мире, спор вокруг статуса курильских островов, япония, владимир путин, фумио кисида, россия
13:39 07.10.2021
 
Новый премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией

Новый премьер Японии Кисида по телефону с Путиным подтвердил курс на мирный договор

© REUTERS / Du Xiaoyi/Pool Фумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Du Xiaoyi/Pool
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего первого после заступления на пост разговора с президентом России Владимиром Путиным подтвердил намерение продолжать переговоры по мирному договору на основании имеющихся соглашений, в том числе достигнутого в 2018 году в Сингапуре.
"Подтвердили, что переговоры будут проводиться на основании уже имеющихся соглашений", - цитирует агентство Киодо слова Кисиды.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 15:22
Политолог рассказал, чего ожидать России от нового премьер-министра Японии
Ранее в четверг состоялся разговор главы Японии и России. Президент РФ Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с назначением на пост.
Как ранее сообщило агентство Киодо, в ходе разговора Владимир Путин выразил готовность провести личную встречу с Фумио Кисидой и стремление к прогрессу в переговорах по заключению мирного договора между стран. В свою очередь, Кисида выразил позицию японского правительства, согласно которой Токио хотел бы продолжить диалог по достижении мирного договора с учетом разрешения территориального вопроса.
Фумио Кисида, победивший на партийных выборах 29 сентября, в понедельник стал 100-м премьер-министром Японии.
Переговоры России и Японии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 20:32
Политолог оценил перспективу изменения политики Японии по России
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 09:30
"Размечтались": японцы оценили шансы вернуть Курилы при новом премьере
 
В миреСпор вокруг статуса Курильских острововЯпонияВладимир ПутинФумио КисидаРоссия
 
 
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