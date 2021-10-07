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Источник: при взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек
Источник: при взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек - РИА Новости, 07.10.2021
Источник: при взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек
Число погибших при взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана увеличилось до семи, пострадали более 15 человек, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T07:33
2021-10-07T07:33
2021-10-07T09:54
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КАБУЛ, 7 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана увеличилось до семи, пострадали более 15 человек, заявил РИА Новости источник в органах безопасности.Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 пострадавших.По информации Министерства внутренних дел временного правительства республики, в учебном заведении взорвалась ручная граната.Несколько дней назад около мечети Идгах в Кабуле произошел взрыв. Источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что жертвами стали 12 человек, пострадали 32. По словам представителя МВД временного правительства Афганистана, после инцидента задержали трех подозреваемых. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*.У ИГ* и "Талибана"* многолетний вооруженный конфликт, который обострился в 2015 году после убийства в провинции Логар командира талибов Абдула Гани.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, кабул
07:33 07.10.2021 (обновлено: 09:54 07.10.2021)
Источник: при взрыве в религиозной школе в Афганистане погибли семь человек
Источник сообщил, что при взрыве в провинции Хост в Афганистане погибли семь человек