https://ria.ru/20211007/vyvoz-1753494673.html
МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж - РИА Новости, 07.10.2021
МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
МВД РФ будет уведомлять отца или мать о том, что второй родитель запретил ребенку выезд за рубеж, включая информацию о сроке и списке стран, соответствующий... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:13
2021-10-07T13:13
2021-10-07T13:41
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. МВД РФ будет уведомлять отца или мать о том, что второй родитель запретил ребенку выезд за рубеж, включая информацию о сроке и списке стран, соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно ранее опубликованному приказу, МВД РФ утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Так, родители теперь смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают детям выезжать."Должностное лицо, уполномоченное на учет заявлений, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления либо поступления в подразделение по вопросам миграции ... при наличии в заявлении сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и месте жительства (пребывания) другого законного представителя подготавливает в двух экземплярах уведомление об ограничении (снятии ограничения) права несовершеннолетнего гражданина РФ на выезд из РФ", - говорится в документе.Образец соответствующего заявление приложен к приказу МВД, в нем указывается, на какой срок представитель запрещает выезд и в какие государства (или во все).
https://ria.ru/20211007/deti-1753444444.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, здоровье - общество, россия
13:13 07.10.2021 (обновлено: 13:41 07.10.2021)
МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
МВД будет уведомлять о запрете другого родителя вывозить ребенка за границу