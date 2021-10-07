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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/voz-1753548993.html
ВОЗ впервые рассказала об опасных последствиях COVID-19
ВОЗ впервые описала постковидный синдром - РИА Новости, 07.10.2021
ВОЗ впервые рассказала об опасных последствиях COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на своем сайте документ с подробным описанием так называемого постковидного синдрома. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:15
2021-10-07T23:51
распространение коронавируса
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воз
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на своем сайте документ с подробным описанием так называемого постковидного синдрома.По данным специалистов, от "длительного COVID", или постковидного синдрома, страдают по меньшей мере 10-20 процентов пациентов. Недуг напоминает о себе примерно через три месяца после инфицирования коронавирусом и длится до двух месяцев. При этом острые фазы и моменты, когда заболевший чувствует улучшение, могут сменяться несколько раз.Основными симптомами медики назвали повышенную утомляемость, одышку, а также появление признаков когнитивной дисфункции и ряда других симптомов, влияющих на повседневную жизнь человека.ВОЗ пришла к выводу, что подобные состояния, которые нельзя объяснить иными диагнозами, следует отнести к постковидному синдрому.
https://ria.ru/20211006/kovid-1753170188.html
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в мире, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19
17:15 07.10.2021 (обновлено: 23:51 07.10.2021)
 
ВОЗ впервые описала постковидный синдром

ВОЗ впервые опубликовала определение постковидного синдрома

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на своем сайте документ с подробным описанием так называемого постковидного синдрома.
По данным специалистов, от "длительного COVID", или постковидного синдрома, страдают по меньшей мере 10-20 процентов пациентов. Недуг напоминает о себе примерно через три месяца после инфицирования коронавирусом и длится до двух месяцев. При этом острые фазы и моменты, когда заболевший чувствует улучшение, могут сменяться несколько раз.
Медицинский работник и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в городе Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 08:00Наука
Коварный COVID-19. Врачи обновили список симптомов коронавирусной инфекции
Основными симптомами медики назвали повышенную утомляемость, одышку, а также появление признаков когнитивной дисфункции и ряда других симптомов, влияющих на повседневную жизнь человека.
ВОЗ пришла к выводу, что подобные состояния, которые нельзя объяснить иными диагнозами, следует отнести к постковидному синдрому.
 
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