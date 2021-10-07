https://ria.ru/20211007/voz-1753548993.html

ВОЗ впервые рассказала об опасных последствиях COVID-19

ВОЗ впервые описала постковидный синдром - РИА Новости, 07.10.2021

ВОЗ впервые рассказала об опасных последствиях COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на своем сайте документ с подробным описанием так называемого постковидного синдрома. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:15

2021-10-07T17:15

2021-10-07T23:51

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на своем сайте документ с подробным описанием так называемого постковидного синдрома.По данным специалистов, от "длительного COVID", или постковидного синдрома, страдают по меньшей мере 10-20 процентов пациентов. Недуг напоминает о себе примерно через три месяца после инфицирования коронавирусом и длится до двух месяцев. При этом острые фазы и моменты, когда заболевший чувствует улучшение, могут сменяться несколько раз.Основными симптомами медики назвали повышенную утомляемость, одышку, а также появление признаков когнитивной дисфункции и ряда других симптомов, влияющих на повседневную жизнь человека.ВОЗ пришла к выводу, что подобные состояния, которые нельзя объяснить иными диагнозами, следует отнести к постковидному синдрому.

https://ria.ru/20211006/kovid-1753170188.html

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2021

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в мире, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19