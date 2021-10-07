https://ria.ru/20211007/vinyl-1753215863.html

ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?

ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке? - РИА Новости, 07.10.2021

ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?

Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? И почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности.

2021-10-07T12:00

2021-10-07T12:00

2021-10-07T12:00

яснопонятно

история

ссср

подкаст

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ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке? Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? И почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности. audio/mpeg

ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке? Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? И почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности. audio/mpeg

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, ссср, подкаст, аудио