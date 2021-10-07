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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20211007/vinyl-1753215863.html
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке? - РИА Новости, 07.10.2021
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? И почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности.
2021-10-07T12:00
2021-10-07T12:00
яснопонятно
история
ссср
подкаст
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ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? И почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности.
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? И почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности.
audio/mpeg
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история, ссср, подкаст, аудио
12:00 07.10.2021
 

ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?

ЯсноПонятно
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
12:00
Читать ria.ru в
Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? И почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности.
Партнер эпизода - Просто кредитная карта. Подробные условия обслуживания по карте читайте на сайте Ситибанка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
АО КБ "Ситибанк", генеральная лицензия банка России номер 2557. Кредитный лимит в пределах 450 000 рублей и процентная ставка от 20,9% до 32,9% годовых устанавливаются банком в индивидуальном порядке. Начиная со 181 дня с момента одобрения карты действуют стандартные условия Льготного периода кредитования. Срок возврата кредита определен моментом востребования.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Анастасии Паниоти и Семена Недовенчанного
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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