https://ria.ru/20211007/vinyl-1753215863.html
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке? - РИА Новости, 07.10.2021
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? И почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности.
2021-10-07T12:00
2021-10-07T12:00
2021-10-07T12:00
яснопонятно
история
ссср
подкаст
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ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? И почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности.
audio/mpeg
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? И почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности.
audio/mpeg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, ссср, подкаст, аудио
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? И почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности.