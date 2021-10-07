https://ria.ru/20211007/vino-1753549731.html

Минпромторг предложил сдвинуть начало эксперимента по онлайн-продаже вина

Минпромторг предложил сдвинуть начало эксперимента по онлайн-продаже вина - РИА Новости, 07.10.2021

Минпромторг предложил сдвинуть начало эксперимента по онлайн-продаже вина

Минфин РФ направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина, согласно которому пилотный... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:20

2021-10-07T17:20

2021-10-07T17:20

экономика

московская область (подмосковье)

москва

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минфин РФ направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина, согласно которому пилотный проект может пройти с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Минфин РФ в августе опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагалось провести в Москве, Московской области и Мордовии.Законопроект, опубликованный в августе, предполагал, что сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.Замглавы Минпромторга также обратил внимание на такую возможность. "Правительству будут даны полномочия определять число субъектов. Как было по tax free: мы увеличивали количество регионов, когда понимали, что эта система работает прозрачно и пользуется спросом", - указал он.В рамках эксперимента вино будет доставляться минимум через 24 часа после заказа. "Чтобы это не была покупка для удовлетворения жажды, чтобы она была осознанной", - сказал Евтухов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20210907/vino-1748952203.html

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экономика, московская область (подмосковье), москва, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия