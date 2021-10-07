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Минпромторг предложил сдвинуть начало эксперимента по онлайн-продаже вина
Минпромторг предложил сдвинуть начало эксперимента по онлайн-продаже вина - РИА Новости, 07.10.2021
Минпромторг предложил сдвинуть начало эксперимента по онлайн-продаже вина
Минфин РФ направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина, согласно которому пилотный... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:20
2021-10-07T17:20
экономика
московская область (подмосковье)
москва
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минфин РФ направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина, согласно которому пилотный проект может пройти с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Минфин РФ в августе опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагалось провести в Москве, Московской области и Мордовии.Законопроект, опубликованный в августе, предполагал, что сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.Замглавы Минпромторга также обратил внимание на такую возможность. "Правительству будут даны полномочия определять число субъектов. Как было по tax free: мы увеличивали количество регионов, когда понимали, что эта система работает прозрачно и пользуется спросом", - указал он.В рамках эксперимента вино будет доставляться минимум через 24 часа после заказа. "Чтобы это не была покупка для удовлетворения жажды, чтобы она была осознанной", - сказал Евтухов.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, московская область (подмосковье), москва, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
17:20 07.10.2021
 
Минпромторг предложил сдвинуть начало эксперимента по онлайн-продаже вина

Эксперимент по онлайн-продаже российского вина может начаться 31 марта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦех выдержки вина на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
Цех выдержки вина на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минфин РФ направил на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина, согласно которому пилотный проект может пройти с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Минфин РФ в августе опубликовал законопроект о проведении с 1 января 2022 года эксперимента по интернет-продаже российского вина с использованием специализированного сайта "Почты России". Пилотный проект предлагалось провести в Москве, Московской области и Мордовии.
"Законопроект буквально вчера поступил на межведомственное согласование - с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года. Субъекта два - Москва и Московская область", - сказал Евтухов в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week.
Законопроект, опубликованный в августе, предполагал, что сроки проведения эксперимента будут определяться правительством, оно также может принять решение о расширении территории, на которой осуществляется доставка вина.
Замглавы Минпромторга также обратил внимание на такую возможность. "Правительству будут даны полномочия определять число субъектов. Как было по tax free: мы увеличивали количество регионов, когда понимали, что эта система работает прозрачно и пользуется спросом", - указал он.
В рамках эксперимента вино будет доставляться минимум через 24 часа после заказа. "Чтобы это не была покупка для удовлетворения жажды, чтобы она была осознанной", - сказал Евтухов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 03:26
В "Почте России" рассказали об онлайн-продаже вина
 
ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)МоскваВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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