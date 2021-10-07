https://ria.ru/20211007/videonablyudenie-1753499853.html
Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной
Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной - РИА Новости, 07.10.2021
Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной, ЦИК и дальше "планирует идти по этому пути". РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:33
2021-10-07T13:33
2021-10-07T13:33
выборы в государственную думу
политика
евросоюз
госдума рф
совет федерации рф
элла памфилова
западная европа
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной, ЦИК и дальше "планирует идти по этому пути"."Это новая система видеонаблюдения, и она очень удачная. Действительно, в мире аналогов нет, ни в одной стране Евросоюза, ни в одной стране Западной Европы нет и близко никакой системы видеонаблюдения, и не будет никогда. Потому что их общество не позволит, не допустит, потому что там это считается вмешательством в частную жизнь", - сказала Памфилова в Совете Федерации в четверг.Она отметила, что данные видеонаблюдения за выборами больше не будут выносить в сеть с доступом для всех."Когда у нас истерили несколько человек, что надо это все выносить в пространство глобальной мировой сети, мы больше этого делать не будем. И не надо сравнивать с 2012 годом, тогда не было таких информационных войн, такого уровня кибератак. Мы не можем себе позволить, если 50-60-70 миллионов приходят на выборы, и выбрасывать это в глобальную сеть. Мы не можем позволить, когда идёт скачивание", - подчеркнула она.По ее словам, несколько центров за рубежом готовились к глобальному скачиванию материалов видеонаблюдения, что могло "выбить" всю систему."Мы предложили оптимальный вариант с учётом мер национальной безопасности, с учётом защиты данных наших граждан, биометрических данных, которая позволяла всем участникам избирательного процесса, с одной стороны, беспрепятственно, включая избирателей, квалифицированно отслеживать этот процесс, предупреждая возможные нарушения и выявляя их, с другой стороны - обеспечить систему безопасности. Полагаю, что по этому пути мы будем идти и дальше", - резюмировала Памфилова.Ранее ЦИК принял решение, что на выборах в этом году видеонаблюдение в помещениях для голосования будет вестись в течение всех трех дней и ночей, с 8 утра 17 сентября до окончания подсчета голосов в ночь на 20 сентября, то есть, непрерывно в течение 72 часов.При этом от трансляции изображения с участков в интернет ЦИК отказался. Доступ к данным видеонаблюдения имели партии, участвующие в выборах, и их региональные отделения, все зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, избирательные комиссии всех уровней, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его коллеги в регионах, а также представители Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации. Также доступ к видеонаблюдению был в Центрах общественного наблюдения, сформированных во всех 85 субъектах, а также в федеральной территории "Сириус". В 18 субъектах созданы филиалы таких центров.Видеозаписи будут храниться в течение года.
https://ria.ru/20210918/videonablyudenie-1750675860.html
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политика, евросоюз, госдума рф, совет федерации рф, элла памфилова, западная европа, россия
Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной
Глава ЦИК Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Председатель ЦИК Элла Памфилова
заявила, что считает систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму
удачной, ЦИК и дальше "планирует идти по этому пути".
"Это новая система видеонаблюдения, и она очень удачная. Действительно, в мире аналогов нет, ни в одной стране Евросоюза
, ни в одной стране Западной Европы
нет и близко никакой системы видеонаблюдения, и не будет никогда. Потому что их общество не позволит, не допустит, потому что там это считается вмешательством в частную жизнь", - сказала Памфилова в Совете Федерации
в четверг.
Она отметила, что данные видеонаблюдения за выборами больше не будут выносить в сеть с доступом для всех.
"Когда у нас истерили несколько человек, что надо это все выносить в пространство глобальной мировой сети, мы больше этого делать не будем. И не надо сравнивать с 2012 годом, тогда не было таких информационных войн, такого уровня кибератак. Мы не можем себе позволить, если 50-60-70 миллионов приходят на выборы, и выбрасывать это в глобальную сеть. Мы не можем позволить, когда идёт скачивание", - подчеркнула она.
По ее словам, несколько центров за рубежом готовились к глобальному скачиванию материалов видеонаблюдения, что могло "выбить" всю систему.
"Мы предложили оптимальный вариант с учётом мер национальной безопасности, с учётом защиты данных наших граждан, биометрических данных, которая позволяла всем участникам избирательного процесса, с одной стороны, беспрепятственно, включая избирателей, квалифицированно отслеживать этот процесс, предупреждая возможные нарушения и выявляя их, с другой стороны - обеспечить систему безопасности. Полагаю, что по этому пути мы будем идти и дальше", - резюмировала Памфилова.
Ранее ЦИК принял решение, что на выборах в этом году видеонаблюдение в помещениях для голосования будет вестись в течение всех трех дней и ночей, с 8 утра 17 сентября до окончания подсчета голосов в ночь на 20 сентября, то есть, непрерывно в течение 72 часов.
При этом от трансляции изображения с участков в интернет ЦИК отказался. Доступ к данным видеонаблюдения имели партии, участвующие в выборах, и их региональные отделения, все зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, избирательные комиссии всех уровней, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
и его коллеги в регионах, а также представители Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации. Также доступ к видеонаблюдению был в Центрах общественного наблюдения, сформированных во всех 85 субъектах, а также в федеральной территории "Сириус". В 18 субъектах созданы филиалы таких центров.
Видеозаписи будут храниться в течение года.