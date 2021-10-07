Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20211007/videonablyudenie-1753499853.html
Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной
Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной - РИА Новости, 07.10.2021
Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной, ЦИК и дальше "планирует идти по этому пути". РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:33
2021-10-07T13:33
выборы в государственную думу
политика
евросоюз
госдума рф
совет федерации рф
элла памфилова
западная европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750857364_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_34729d1886caac5340413509b2901644.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной, ЦИК и дальше "планирует идти по этому пути"."Это новая система видеонаблюдения, и она очень удачная. Действительно, в мире аналогов нет, ни в одной стране Евросоюза, ни в одной стране Западной Европы нет и близко никакой системы видеонаблюдения, и не будет никогда. Потому что их общество не позволит, не допустит, потому что там это считается вмешательством в частную жизнь", - сказала Памфилова в Совете Федерации в четверг.Она отметила, что данные видеонаблюдения за выборами больше не будут выносить в сеть с доступом для всех."Когда у нас истерили несколько человек, что надо это все выносить в пространство глобальной мировой сети, мы больше этого делать не будем. И не надо сравнивать с 2012 годом, тогда не было таких информационных войн, такого уровня кибератак. Мы не можем себе позволить, если 50-60-70 миллионов приходят на выборы, и выбрасывать это в глобальную сеть. Мы не можем позволить, когда идёт скачивание", - подчеркнула она.По ее словам, несколько центров за рубежом готовились к глобальному скачиванию материалов видеонаблюдения, что могло "выбить" всю систему."Мы предложили оптимальный вариант с учётом мер национальной безопасности, с учётом защиты данных наших граждан, биометрических данных, которая позволяла всем участникам избирательного процесса, с одной стороны, беспрепятственно, включая избирателей, квалифицированно отслеживать этот процесс, предупреждая возможные нарушения и выявляя их, с другой стороны - обеспечить систему безопасности. Полагаю, что по этому пути мы будем идти и дальше", - резюмировала Памфилова.Ранее ЦИК принял решение, что на выборах в этом году видеонаблюдение в помещениях для голосования будет вестись в течение всех трех дней и ночей, с 8 утра 17 сентября до окончания подсчета голосов в ночь на 20 сентября, то есть, непрерывно в течение 72 часов.При этом от трансляции изображения с участков в интернет ЦИК отказался. Доступ к данным видеонаблюдения имели партии, участвующие в выборах, и их региональные отделения, все зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, избирательные комиссии всех уровней, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его коллеги в регионах, а также представители Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации. Также доступ к видеонаблюдению был в Центрах общественного наблюдения, сформированных во всех 85 субъектах, а также в федеральной территории "Сириус". В 18 субъектах созданы филиалы таких центров.Видеозаписи будут храниться в течение года.
https://ria.ru/20210918/videonablyudenie-1750675860.html
https://ria.ru/20210919/video-1750834952.html
западная европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750857364_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_2151f190cd2b9803e553802d0bf541ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, евросоюз, госдума рф, совет федерации рф, элла памфилова, западная европа, россия
13:33 07.10.2021
 
Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной

Глава ЦИК Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкраны с участками для голосования в Информационном центре Центральной избирательной комиссии
Экраны с участками для голосования в Информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной, ЦИК и дальше "планирует идти по этому пути".
"Это новая система видеонаблюдения, и она очень удачная. Действительно, в мире аналогов нет, ни в одной стране Евросоюза, ни в одной стране Западной Европы нет и близко никакой системы видеонаблюдения, и не будет никогда. Потому что их общество не позволит, не допустит, потому что там это считается вмешательством в частную жизнь", - сказала Памфилова в Совете Федерации в четверг.
Она отметила, что данные видеонаблюдения за выборами больше не будут выносить в сеть с доступом для всех.
"Когда у нас истерили несколько человек, что надо это все выносить в пространство глобальной мировой сети, мы больше этого делать не будем. И не надо сравнивать с 2012 годом, тогда не было таких информационных войн, такого уровня кибератак. Мы не можем себе позволить, если 50-60-70 миллионов приходят на выборы, и выбрасывать это в глобальную сеть. Мы не можем позволить, когда идёт скачивание", - подчеркнула она.
По ее словам, несколько центров за рубежом готовились к глобальному скачиванию материалов видеонаблюдения, что могло "выбить" всю систему.
Девушка голосует на избирательном участке №196 в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 14:30Выборы в Государственную думу
Иностранные омбудсмены оценили удобство видеонаблюдения за голосованием
"Мы предложили оптимальный вариант с учётом мер национальной безопасности, с учётом защиты данных наших граждан, биометрических данных, которая позволяла всем участникам избирательного процесса, с одной стороны, беспрепятственно, включая избирателей, квалифицированно отслеживать этот процесс, предупреждая возможные нарушения и выявляя их, с другой стороны - обеспечить систему безопасности. Полагаю, что по этому пути мы будем идти и дальше", - резюмировала Памфилова.
Ранее ЦИК принял решение, что на выборах в этом году видеонаблюдение в помещениях для голосования будет вестись в течение всех трех дней и ночей, с 8 утра 17 сентября до окончания подсчета голосов в ночь на 20 сентября, то есть, непрерывно в течение 72 часов.
При этом от трансляции изображения с участков в интернет ЦИК отказался. Доступ к данным видеонаблюдения имели партии, участвующие в выборах, и их региональные отделения, все зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, избирательные комиссии всех уровней, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его коллеги в регионах, а также представители Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации. Также доступ к видеонаблюдению был в Центрах общественного наблюдения, сформированных во всех 85 субъектах, а также в федеральной территории "Сириус". В 18 субъектах созданы филиалы таких центров.
Видеозаписи будут храниться в течение года.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 19:44Выборы в Государственную думу
Памфилова заявила, что партии не высказали претензий по видеонаблюдению
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕвросоюзГосдума РФСовет Федерации РФЭлла ПамфиловаЗападная ЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Трамп заявил, что остановил "Северный поток — 2", а Байден его "разрешил"
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
Лента новостейМолния