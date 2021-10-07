https://ria.ru/20211007/videonablyudenie-1753499853.html

Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной

Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной - РИА Новости, 07.10.2021

Памфилова назвала систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной, ЦИК и дальше "планирует идти по этому пути". РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:33

2021-10-07T13:33

2021-10-07T13:33

выборы в государственную думу

политика

евросоюз

госдума рф

совет федерации рф

элла памфилова

западная европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750857364_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_34729d1886caac5340413509b2901644.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму удачной, ЦИК и дальше "планирует идти по этому пути"."Это новая система видеонаблюдения, и она очень удачная. Действительно, в мире аналогов нет, ни в одной стране Евросоюза, ни в одной стране Западной Европы нет и близко никакой системы видеонаблюдения, и не будет никогда. Потому что их общество не позволит, не допустит, потому что там это считается вмешательством в частную жизнь", - сказала Памфилова в Совете Федерации в четверг.Она отметила, что данные видеонаблюдения за выборами больше не будут выносить в сеть с доступом для всех."Когда у нас истерили несколько человек, что надо это все выносить в пространство глобальной мировой сети, мы больше этого делать не будем. И не надо сравнивать с 2012 годом, тогда не было таких информационных войн, такого уровня кибератак. Мы не можем себе позволить, если 50-60-70 миллионов приходят на выборы, и выбрасывать это в глобальную сеть. Мы не можем позволить, когда идёт скачивание", - подчеркнула она.По ее словам, несколько центров за рубежом готовились к глобальному скачиванию материалов видеонаблюдения, что могло "выбить" всю систему."Мы предложили оптимальный вариант с учётом мер национальной безопасности, с учётом защиты данных наших граждан, биометрических данных, которая позволяла всем участникам избирательного процесса, с одной стороны, беспрепятственно, включая избирателей, квалифицированно отслеживать этот процесс, предупреждая возможные нарушения и выявляя их, с другой стороны - обеспечить систему безопасности. Полагаю, что по этому пути мы будем идти и дальше", - резюмировала Памфилова.Ранее ЦИК принял решение, что на выборах в этом году видеонаблюдение в помещениях для голосования будет вестись в течение всех трех дней и ночей, с 8 утра 17 сентября до окончания подсчета голосов в ночь на 20 сентября, то есть, непрерывно в течение 72 часов.При этом от трансляции изображения с участков в интернет ЦИК отказался. Доступ к данным видеонаблюдения имели партии, участвующие в выборах, и их региональные отделения, все зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, избирательные комиссии всех уровней, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его коллеги в регионах, а также представители Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации. Также доступ к видеонаблюдению был в Центрах общественного наблюдения, сформированных во всех 85 субъектах, а также в федеральной территории "Сириус". В 18 субъектах созданы филиалы таких центров.Видеозаписи будут храниться в течение года.

https://ria.ru/20210918/videonablyudenie-1750675860.html

https://ria.ru/20210919/video-1750834952.html

западная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, евросоюз, госдума рф, совет федерации рф, элла памфилова, западная европа, россия