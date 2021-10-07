https://ria.ru/20211007/vasilev-1753550059.html
Депутаты "Единой России" избрали Васильева руководителем фракции в Госдуме
Депутаты "Единой России" избрали Васильева руководителем фракции в Госдуме - РИА Новости, 07.10.2021
Депутаты "Единой России" избрали Васильева руководителем фракции в Госдуме
Фракцию "Единой России" в Госдуме VIII созыва возглавит член высшего совета партии Владимир Васильев, сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:21
2021-10-07T17:21
2021-10-07T18:10
политика
единая россия
госдума рф
андрей турчак
владимир васильев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Фракцию "Единой России" в Госдуме VIII созыва возглавит член высшего совета партии Владимир Васильев, сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак.За кандидатуру Васильева, который уже был главой депутатского объединения в 2012-2017 годах, депутаты от ЕР проголосовали единогласно. Первыми заместителями руководителя фракции избрали Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова, обычными заместителями — Андрея Исаева, Игоря Кастюкевича, Сергея Морозова, Евгения Ревенко.Всего во фракцию "Единой России" вошли 324 депутата, включая самовыдвиженцев Владислава Резника и Леонида Бабашова.На пост спикера Госдумы партия выдвинула нынешнего председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, а в первые вице-спикеры — Александра Жукова.Заместителями спикера могут стать Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Алексей Гордеев, Сергей Неверов и Шолбан Кара-Оол.Еще одного первого вице-спикера предложит КПРФ, кандидатуры трех заместителей председателя назовут в партиях "Новые люди", "Справедливая Россия — За правду" и ЛДПР.Кроме того, члены ЕР выдвинули кандидатов на посты глав комитетов в новом созыве Госдумы.Так, комитет по бюджету может возглавить Андрей Макаров, комитет по энергетике — Павел Завальный, по обороне — Андрей Картаполов, по госстроительству и законодательству — Павел Крашенинников, по просвещению — Ольга Казакова.Единороссы предлагают, чтобы главой комитета по делам молодежи стал Артем Метелев, по контролю — Олег Морозов, по информационной политике и информационным технологиям — Александр Хинштейн, по культуре — Елена Ямпольская, по транспорту — Евгений Москвичев, по промышленности и торговле — Владимир Гутенев, по экономической политике — Максим Топилин, по развитию гражданского общества — Ольга Тимофеева, по охране здоровья — Дмитрий Хубезов, по экологии — Дмитрий Кобылкин, по строительству и ЖКХ — Дмитрий Пахомов, по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев.
https://ria.ru/20211007/kprf-1753517095.html
https://ria.ru/20211007/gosduma-1753548872.html
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политика, единая россия, госдума рф, андрей турчак, владимир васильев
17:21 07.10.2021 (обновлено: 18:10 07.10.2021)
Депутаты "Единой России" избрали Васильева руководителем фракции в Госдуме
Турчак: депутаты "Единой России" избрали Васильева руководителем фракции в Госдуме
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Фракцию "Единой России
" в Госдуме
VIII созыва возглавит член высшего совета партии Владимир Васильев
, сообщил секретарь генсовета Андрей Турчак
.
За кандидатуру Васильева, который уже был главой депутатского объединения в 2012-2017 годах, депутаты от ЕР проголосовали единогласно.
Первыми заместителями руководителя фракции избрали Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова, обычными заместителями — Андрея Исаева, Игоря Кастюкевича, Сергея Морозова, Евгения Ревенко.
Всего во фракцию "Единой России" вошли 324 депутата, включая самовыдвиженцев Владислава Резника и Леонида Бабашова.
На пост спикера Госдумы партия выдвинула нынешнего председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, а в первые вице-спикеры — Александра Жукова.
Заместителями спикера могут стать Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Алексей Гордеев, Сергей Неверов и Шолбан Кара-Оол.
Еще одного первого вице-спикера предложит КПРФ, кандидатуры трех заместителей председателя назовут в партиях "Новые люди", "Справедливая Россия — За правду" и ЛДПР.
Кроме того, члены ЕР выдвинули кандидатов на посты глав комитетов в новом созыве Госдумы.
Так, комитет по бюджету может возглавить Андрей Макаров, комитет по энергетике — Павел Завальный, по обороне — Андрей Картаполов, по госстроительству и законодательству — Павел Крашенинников, по просвещению — Ольга Казакова.
Единороссы предлагают, чтобы главой комитета по делам молодежи стал Артем Метелев, по контролю — Олег Морозов, по информационной политике и информационным технологиям — Александр Хинштейн, по культуре — Елена Ямпольская, по транспорту — Евгений Москвичев, по промышленности и торговле — Владимир Гутенев, по экономической политике — Максим Топилин, по развитию гражданского общества — Ольга Тимофеева, по охране здоровья — Дмитрий Хубезов, по экологии — Дмитрий Кобылкин, по строительству и ЖКХ — Дмитрий Пахомов, по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев.