https://ria.ru/20211007/vaktsina-1753552035.html
Работа по признанию "Спутника V" скоро возобновится, сообщили в ВОЗ
Работа по признанию "Спутника V" скоро возобновится, сообщили в ВОЗ - РИА Новости, 07.10.2021
Работа по признанию "Спутника V" скоро возобновится, сообщили в ВОЗ
Проблема, из-за которой процесс оценки вакцины "Спутник V" был приостановлен, решена, после согласования документов работа возобновится, заявила помощник... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:29
2021-10-07T17:29
2021-10-07T17:35
распространение коронавируса
воз
вакцина "спутник v"
в мире
российский фонд прямых инвестиций
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 7 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Проблема, из-за которой процесс оценки вакцины "Спутник V" был приостановлен, решена, после согласования документов работа возобновится, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао."Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена. Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс", - сказала Симао на пресс-конференции.По ее словам, речь идет о заполнении данных в досье, которые должен предоставить РФПИ, а также завершении инспекций в России."Но я рада сообщить, что процесс скоро возобновится", - добавила Симао."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20211004/voz-1752943639.html
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воз, вакцина "спутник v", в мире, российский фонд прямых инвестиций, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19
17:29 07.10.2021 (обновлено: 17:35 07.10.2021)
Работа по признанию "Спутника V" скоро возобновится, сообщили в ВОЗ
Замгендира ВОЗ Симао: проблема, из-за которой оценку "Спутника V" приостановили, решена