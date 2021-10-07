https://ria.ru/20211007/vaktsina-1753552035.html

Работа по признанию "Спутника V" скоро возобновится, сообщили в ВОЗ

Работа по признанию "Спутника V" скоро возобновится, сообщили в ВОЗ - РИА Новости, 07.10.2021

Работа по признанию "Спутника V" скоро возобновится, сообщили в ВОЗ

Проблема, из-за которой процесс оценки вакцины "Спутник V" был приостановлен, решена, после согласования документов работа возобновится, заявила помощник... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:29

2021-10-07T17:29

2021-10-07T17:35

распространение коронавируса

воз

вакцина "спутник v"

в мире

российский фонд прямых инвестиций

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752178691_0:322:2889:1947_1920x0_80_0_0_4da86113d1f4fad057bc045ba6b0cd56.jpg

ЖЕНЕВА, 7 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Проблема, из-за которой процесс оценки вакцины "Спутник V" был приостановлен, решена, после согласования документов работа возобновится, заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао."Как вы знаете, процесс был приостановлен из-за нехватки ряда юридических процедур. И я рада заявить, что во время дискуссий с правительством России проблема оказалась решена. Как только юридические процедуры завершатся, мы готовы возобновить процесс", - сказала Симао на пресс-конференции.По ее словам, речь идет о заполнении данных в досье, которые должен предоставить РФПИ, а также завершении инспекций в России."Но я рада сообщить, что процесс скоро возобновится", - добавила Симао."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20211004/voz-1752943639.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, вакцина "спутник v", в мире, российский фонд прямых инвестиций, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19