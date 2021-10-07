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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/vaktsina-1753444579.html
Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
Центр имени Гамалеи начнет проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года, заявил его директор Александр Гинцбург РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T04:41
2021-10-07T08:59
распространение коронавируса
общество
грипп
здоровье
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Центр имени Гамалеи начнет проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года, заявил его директор Александр Гинцбург газете "Известия".Как сообщает издание, за основу взяли гибридную вакцину против ротавирусов, параллельно идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.По словам главы центра, технологическая платформа для этого уже есть, но клинические тесты еще не начались."Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года", — сказал Гинцбург.Кроме Центра имени Гамалеи, единую вакцину от гриппа и COVID-19 пытаются создать и другие российские научные центры, в частности "Вектор".
РИА Новости
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общество, грипп, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
04:41 07.10.2021 (обновлено: 08:59 07.10.2021)
 
Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19

Гинцбург рассказал, что в конце 2022 года начнется испытание вакцины от гриппа и COVID-19

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Центр имени Гамалеи начнет проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года, заявил его директор Александр Гинцбург газете "Известия".
Как сообщает издание, за основу взяли гибридную вакцину против ротавирусов, параллельно идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.
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По словам главы центра, технологическая платформа для этого уже есть, но клинические тесты еще не начались.
"Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года", — сказал Гинцбург.
Кроме Центра имени Гамалеи, единую вакцину от гриппа и COVID-19 пытаются создать и другие российские научные центры, в частности "Вектор".
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4 сентября, 11:06
 
Распространение коронавирусаОбществоГриппЗдоровьеНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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