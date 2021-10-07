https://ria.ru/20211007/vaktsina-1753444579.html

Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19

Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19

Центр имени Гамалеи начнет проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года, заявил его директор Александр Гинцбург РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T04:41

2021-10-07T04:41

2021-10-07T08:59

распространение коронавируса

общество

грипп

здоровье

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Центр имени Гамалеи начнет проводить клинические испытания единой вакцины против гриппа и коронавируса в конце 2022 года, заявил его директор Александр Гинцбург газете "Известия".Как сообщает издание, за основу взяли гибридную вакцину против ротавирусов, параллельно идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.По словам главы центра, технологическая платформа для этого уже есть, но клинические тесты еще не начались."Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года", — сказал Гинцбург.Кроме Центра имени Гамалеи, единую вакцину от гриппа и COVID-19 пытаются создать и другие российские научные центры, в частности "Вектор".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, грипп, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии