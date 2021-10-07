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Суд приговорил украинца к трем годам тюрьмы за угрозы Зеленскому
Суд приговорил украинца к трем годам тюрьмы за угрозы Зеленскому - РИА Новости, 07.10.2021
Суд приговорил украинца к трем годам тюрьмы за угрозы Зеленскому
Ивано-Франковский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который был ранее судим и имеет признаки расстройства психики, за угрозы... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:39
2021-10-07T17:39
в мире
украина
ивано-франковская область
владимир зеленский
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Ивано-Франковский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который был ранее судим и имеет признаки расстройства психики, за угрозы покушения на президента страны Владимира Зеленского, следует из приговора, опубликованного в электронном реестре."Признать виновным в совершении уголовного преступления… назначить ему наказание… лишение свободы на срок три года", - говорится в приговоре.В документе говорится, что 20 декабря 2020 года гражданин воспользовался телефоном своей матери и отправил правоохранительным органам, в том числе в Службу безопасности страны, сообщение с текстом "Я готовлю покушение на президента Украины в (селе – ред.) Гути". Правоохранители провели проверку полученной информации, но угроз не обнаружили.По данным следствия, осужденный ранее находился на стационарном лечении с диагнозом "расстройство психики и поведения в результате употребления каннабиноидов, психотическое расстройство, параноидальный синдром". Однако на момент совершения преступления был здоров, но имел "признаки расстройства психики".В суде, как следует из приговора, осужденный признал свою вину, сказал, что совершил это преступление, потому что "считал, что в стране нужно что-то поменять, поэтому посылал многочисленные письма в органы государственной власти и международные организации, высказывая свою политическую позицию".Ранее он привлекался к ответственности по аналогичной статье, был приговорен к двум годам тюрьмы при этом ему дали один год условно.
https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751579689.html
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в мире, украина, ивано-франковская область, владимир зеленский
17:39 07.10.2021
 
Суд приговорил украинца к трем годам тюрьмы за угрозы Зеленскому

Суд Ивано-Франковска приговорил местного жителя к трем годам тюрьмы за угрозы Зеленскому

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Ивано-Франковский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который был ранее судим и имеет признаки расстройства психики, за угрозы покушения на президента страны Владимира Зеленского, следует из приговора, опубликованного в электронном реестре.
"Признать виновным в совершении уголовного преступления… назначить ему наказание… лишение свободы на срок три года", - говорится в приговоре.
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В документе говорится, что 20 декабря 2020 года гражданин воспользовался телефоном своей матери и отправил правоохранительным органам, в том числе в Службу безопасности страны, сообщение с текстом "Я готовлю покушение на президента Украины в (селе – ред.) Гути". Правоохранители провели проверку полученной информации, но угроз не обнаружили.
По данным следствия, осужденный ранее находился на стационарном лечении с диагнозом "расстройство психики и поведения в результате употребления каннабиноидов, психотическое расстройство, параноидальный синдром". Однако на момент совершения преступления был здоров, но имел "признаки расстройства психики".
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В суде, как следует из приговора, осужденный признал свою вину, сказал, что совершил это преступление, потому что "считал, что в стране нужно что-то поменять, поэтому посылал многочисленные письма в органы государственной власти и международные организации, высказывая свою политическую позицию".
Ранее он привлекался к ответственности по аналогичной статье, был приговорен к двум годам тюрьмы при этом ему дали один год условно.
 
В миреУкраинаИвано-Франковская областьВладимир Зеленский
 
 
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