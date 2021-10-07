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На Украине подготовились к худшему, узнав дату окончательной ликвидации страны
Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины - РИА Новости, 07.10.2021
На Украине подготовились к худшему, узнав дату окончательной ликвидации страны
Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил во время общения с подписчиками своего YouTube-канала, что Украина может не дожить до 2050 года. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T05:35
2021-10-07T05:35
в мире
украина
сша
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германия
польша
евгений мураев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил во время общения с подписчиками своего YouTube-канала, что Украина может не дожить до 2050 года.Бывший парламентарий напомнил о тяжелой экономической ситуации на Украине, из-за которой в стране не хватает денег на функционирование, в частности, социальной сферы, что вызывает у граждан недовольство, которое, по словам политика, может привести к противостоянию между украинцами.По словам политика, проблемы Украины может решить федерализация страны. Как считает экс-депутат, большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.Бывший парламентарий назвал унитарное устройство страны капканом, который заложили основатели современной Украины. Мураев подчеркнул, что эта форма организации государства не подходит для страны "с такой историей и территорией". В качестве примеров успешных и устойчивых государств с федеративным устройством страны Мураев назвал Россию, Германию и США.
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в мире, украина, сша, венгрия, румыния, германия, польша, евгений мураев, россия
05:35 07.10.2021
 
Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины

Экс-депутат Рады Мураев: Украина может не дожить до 2050 года

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент основателям города в Киеве, Украина
Монумент основателям города в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил во время общения с подписчиками своего YouTube-канала, что Украина может не дожить до 2050 года.
Бывший парламентарий напомнил о тяжелой экономической ситуации на Украине, из-за которой в стране не хватает денег на функционирование, в частности, социальной сферы, что вызывает у граждан недовольство, которое, по словам политика, может привести к противостоянию между украинцами.

"Тут Кулеба (Глава МИД Украины. — Прим. ред.)кричит, что русские выдали 490 тысяч паспортов на Донбассе. А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать. Забирая свое этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45 года Закарпатье – Венгрии. А Екатерина вообще всю екатерининскую дугу от Одессы до Донбасса построила. И все, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год? Мы не доживем до этого, если не начнем заниматься своей страной, если не пересмотрим правила игры внутри страны, если не похороним конфликты и не поставим себе общую цель", — посетовал Мураев.

По словам политика, проблемы Украины может решить федерализация страны. Как считает экс-депутат, большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.
Бывший парламентарий назвал унитарное устройство страны капканом, который заложили основатели современной Украины. Мураев подчеркнул, что эта форма организации государства не подходит для страны "с такой историей и территорией". В качестве примеров успешных и устойчивых государств с федеративным устройством страны Мураев назвал Россию, Германию и США.
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