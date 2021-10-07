https://ria.ru/20211007/ukraina-1753444914.html

На Украине подготовились к худшему, узнав дату окончательной ликвидации страны

Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины - РИА Новости, 07.10.2021

На Украине подготовились к худшему, узнав дату окончательной ликвидации страны

Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил во время общения с подписчиками своего YouTube-канала, что Украина может не дожить до 2050 года. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T05:35

2021-10-07T05:35

2021-10-07T05:35

в мире

украина

сша

венгрия

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германия

польша

евгений мураев

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил во время общения с подписчиками своего YouTube-канала, что Украина может не дожить до 2050 года.Бывший парламентарий напомнил о тяжелой экономической ситуации на Украине, из-за которой в стране не хватает денег на функционирование, в частности, социальной сферы, что вызывает у граждан недовольство, которое, по словам политика, может привести к противостоянию между украинцами.По словам политика, проблемы Украины может решить федерализация страны. Как считает экс-депутат, большой стране с общим законодательством, но с широкими полномочиями у регионов, проще и выгоднее взаимодействовать с соседними государствами.Бывший парламентарий назвал унитарное устройство страны капканом, который заложили основатели современной Украины. Мураев подчеркнул, что эта форма организации государства не подходит для страны "с такой историей и территорией". В качестве примеров успешных и устойчивых государств с федеративным устройством страны Мураев назвал Россию, Германию и США.

https://ria.ru/20211007/razval-1753440649.html

украина

сша

венгрия

румыния

германия

польша

россия

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в мире, украина, сша, венгрия, румыния, германия, польша, евгений мураев, россия